Bivša konobarica na domišljat način se osvetila šefovima: ‘Morali su isključiti telefone’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Već je poznato kako mnogi influenceri na TikToku ili Instagramu nisu oduvijek bili poznati. To dobro zna i Marianne Faith, koja je na TikToku sa fanovima podijelila svoju priču iz vremena kada je bila konobarica u jednom meksičkom restoranu.

Sama tematika nije ništa neobično, budući da je Marianne tako i počela objavljivati na platformi. Neobičan je način na koji se osvetila svojim bivšim šefovima, koji su se te sporne večeri prema njoj i kolegama ponijeli veoma neprofesionalno.





Posluživala je veliku grupu

“Još uvijek se nadam da moji stari šefovi misle na ovo i zbog toga žale,” napisala je u opisu. Priču je započela rekavši kako je posluživala grupu od 11 osoba u restoranu, a do sukoba je došlo neočekivano kada je prošlo vrijeme zatvaranja.

Marianne i njeni kolege pokušali su obaviti posljednje zadatke prije odlaska s posla, poput čišćenja i usisavanja. No to je naživciralo ekipu koja je tada još bila u restoranu, a stvari su eskalirale do točke da je morala biti pozvana i policija.

Sukob zbog buke usisavača

Dotada pristojne mušterije počele su prigovarati zbog buke usisavača, koja ih je ometala u završetku njihova razgovora. Marianne im je pojasnila da je to posljednje što moraju napraviti prije odlaska kući te da se strpe, na što im počeli prigovarati da su neprofesionalni konobari.

Zbog cijele situacije Marianne i kolege htjeli su podići tužbu, no tu je došlo do novih problema. Ispostavilo se, naime, kako ti gosti poznaju vlasnike restorana, koji su svome osoblju zabranili da ih tuže zbog njihovog prijateljskog odnosa.









Kada je podijelila tu priču sa fanovima 2020. godine, oni su joj priskočili u pomoć te se u njeno ime osvetili vlasnicima restorana. Ostavili su negativne kritike na stranicama poput Yelpa, preplavili ih komentarima, te ih neprestano zvali na telefon.

“Bilo je to toliko uporno i tako dugo je trajalo da su u restoranu morali isključiti telefone iz struje na otprilike tjedan i pol, a zatim maknuti sve svoje web stranice s recenzijama jer su sve ocjene pale na jednu ili dvije zvjezdice,” prisjetila se Marianne.

“Dakle, pet godina kasnije restoran je još uvijek tu… Ali to je moja mala priča o osveti ili karmi ili pravdi, zato što su šefovi imali priliku učiniti pravu stvar i čuvati leđa malim ljudima, ali nisu,” zaključila je u objavi, koja je postala viralna među njenih 3.3 milijuna pratitelja.