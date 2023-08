Bivša kandidatkinja ‘Života na vagi’ objavila fotku kada je imala 150 kila, zapanjit će vas transformacija

Autor: I.D.

Bivša kandidatkinja showa “Život na vagi”, Nina Martina Korbar (30), gledateljima pred malim ekranima predstavila se sa 124 kilograma, a iz showa je izašla s 84 kilograma te je sa konfekcijskog broja 56 došla do broja 42.

Nedavno je Nina Martina na Instagram stranici teretane, koju vodi s još jednim bivšim kandidatom Života na vagi, Mariom Mandićem, objavila fotografiju na kojoj se vidi njena brutalna transformacija.

‘Samu sebe sam ponižavala u svoja četiri zida’

“Shvatila sam koliko sam premala podrška bila sebi na lijevoj fotki. Shvatila sam koliko sam sebe omalovažavala i stavljala u drugi i treći plan, uvijek iza drugih jer sam bila uvjerena da sam manje vrijedna jer sam tad imala skoro 150 kila. Nije bilo bitno što sam talentirana, obrazovana, ljepuškasta i pametna jer nisam mršava i zato ne mogu biti dovoljna”, započela je Nina Martina u objavi.





“Nema veze što je netko na puno polja lošiji od mene, ali je mršav i zato ta osoba može sve. Tako sam tada razmišljala. Prije godinu dana kad sam pogledala svoju staru fotku, počela sam plakati jer sam to shvatila – koliko ljubavi, topline i podrške sam si zapravo ukrala, sama sebi.

Tražila sam ljubav, prihvaćanje i potvrde od drugih, a samu sebe sam ponižavala u svoja četiri zida. Da nije bilo Nine Martine na lijevoj fotki ne bi vjerojatno nikad shvatila da samo ljubav i poticanje same sebe može dovesti do rezultata koje imam danas i zato znam da je ta mala Nina Martina ponosna na sebe danas”, nastavila je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli M2 WORKOUT boutique (@m2workout)









“Toliko puno tereta, osude i ponižavanja sam nosila na sebi, to je teško za svako dijete. Ako ste vi prošli ili prolazite kroz zlostavljanje i osjećaj manje vrijednosti, evo vam savjet. Neka ta vaša bol postane vaš najbolji poklon! Radite na sebi, počnite malim, minijaturnim koracima, gradite ljubav prema sebi i postanite bolji.

‘Promijeniti sebe nije lako’

Nemojte gledati samo kako drugi uspijevaju i motiviraju vas jer vama je dan teret koji možete podnijeti i zato trgnite se, pretvorite situaciju u svoju korist i postanite uzor i motivacija sebi i drugima! Mali koraci vode do velikih uspjeha, to je ono što pokušavamo prenijeti i našim klijentima.

Svjesni smo da promijeniti sebe nije lako i ne može se postići samo treningom i smanjivanjem kalorija. Fokusirali smo se na osobu u cijelosti – psihički, fizički i duhovno. Ako ne možeš možda sam, možeš s nama. Bitno je fokusirati se na psihičku promjenu kako bi fizička ostala dugoročna”, zaključila je Nina Martina, koja je svoj poseban talent pjevanja pokazala u showu Supertalent.









Naime, nakon što je napustila show Nina je nastavila živjeti zdravo i redovito vježbati te često objavljuje slike i snimke iz teretane gdje sada i sama pomaže drugima da se riješe viška kilograma i učvrste svoje tijelo.

U svojoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama Nina se još jednom pohvalila svojom nevjerojatnom transformacijom koja joj je donijela osmijeh na lice.