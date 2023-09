Bivša ex-Yu zvijezda s dvoje djece ne priča, a treća žena ga optužila da je nasilnik

Autor: Barbara Grgić

Bivša zvijezda Jugoslavije, pjevač Daniel Popović, najpoznatiji je po bezvremenskom hitu “Džuli”, a nedavno je za srpske medije otvorio dušu te se dotaknuo suradnje s Lepom Brenom, a komentirao je i svoje obiteljske odnose.

Brena ga ostavila s vukovima na Durmitoru

Nakon njegove pobjede na Euroviziji, osvetu mu je spremila jedna od najpopularnijih glazbenica s ex-Yu scene, Lepa Brena.





“Helikopterom su me dovezli na Durmitor, usred ničega, gdje su samo medvjedi i vukovi, a ekipa s Lepom Brenom se odvezla na ručak. Ostavili su me samog u divljini i nisu se vratili tri sata. Ja sam stajao u svom oblaku parfema i umirao od straha. To nikada neću zaboraviti”, prisjeća se Daniel Popović snimanja spota za pjesmu Jugoslavenka, u kojem je nastupao i tvrdi da je to bila osveta Lepe Brene jer ju je pobijedio na Jugoviziji.

Često je Popovićev privatni život znao zasjeniti njegovu glazbenu karijeru. "Iza sebe imam tri braka i četvero djece. Sada živim s četvrtom suprugom Aleksandrom s kojom nemam djece. Nije nam bilo suđeno. Shvatili smo da je bolje posvetiti se sebi, pronaći nešto što nas ispunjava i uživati ​​u životu", objasnio je trenutnu situaciju. 'S njom sam u katastrofalnim odnosima' Inače, s prvom suprugom Majom ima kćer Anamariju, i s njom je u dobrim odnosima. S drugom suprugom Sanjom ima sina Sebastiana i kćer Izabelu i tvrdi da se "poštuju", međutim, s trećom suprugom je odnos nešto drugačiji.





"Sa trećom suprugom Sandrom imam sina Dominika. Nas dvoje smo u katastrofalnim odnosima. Zadala mi je ogromne probleme! To je prva osoba koju sam tužio, jer stalno govori laži o meni. Piše da sam evidentirani nasilnik u obitelji, što nije istina. Poslao sam medijima dokument koji dokazuje da je bila nasilna", prepričao je.







Zbog majke nema odnosa sa sinom

Što se tiče djece, odnosi također variraju.

“S Anamarijom nemam kontakt, ali preko njene majke saznam kako je. S Izabelom i Sebastijanom sam u dobrim odnosima. Što se tiče Dominika, nemamo nikakav kontakt i žao mi je zbog toga. On sluša svoju majku i vjeruje da je sve što ona govori istina. Nadam da će nekada poslušati i moju stranu priče”, rekao je Popović.

Iako su mediji često pisali kako je u financijskim problemima i sklon opijatima, poznati pjevač tvrdi da se “napio samo jednom”.

“Nisam sklon alkoholu, drogi, kocki… Ja sam se samo jednom napio jer nisam znao šta pijem. Zamalo sam umro zbog toga i otad izbjegavam alkohol”, zaključuje.