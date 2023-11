Bivša djevojka Gibonnijevog sina o ovome još nije pričala: ‘To mi je došlo na naplatu’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Mlada hrvatska pjevačica, Antonia Dora Pleško, javnosti je postala poznata sudjelovanjem u prvoj sezoni showa Supertalent. Od tada je ostvarila već brojne uspjehe, a iza sebe ima i nekoliko pjesama koje su postale pravi hitovi.

Nedavno je talentirana pjevačica proslavila svoj 25. rođendan, a tim povodom odlučila je sama sebi darovati nešto posebno.





Pokrenula je svoj podcast

Naime, ova Splićanka najavila je kako je pokrenula vlastiti podcast. Time se povela za brojnim slavnim Hrvatima koji putem svojeg podcasta pretresaju razne teme, neke od kojih javnosti nisu ni poznate.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Antonia Dora Pleško (@antoniadoraaa)

Tako je učinila i Antonia Dora. U razgovoru za In Magazin otkrila je kako će u svojem podcastu pričati o teškim temama o kojima prije nije govorila, a sve u svrhu kako bi pomogla drugima koji se nose sa sličnim problemima.

“Da sve to bude iskreno”

Toliko sam htjela pričati o svemu što me u životu mučilo i što sam prošla, ali i dati savjete kroz svoje situacije. Ali da sve to bude baš kako se zove i podcast ‘Bez filtera’, iskreno. Ja sam tu bez šminke u tuti na kauču ili gdje bilo i pričam iz srca kao što bih da je netko pored mene,” priznaje pjevačica.









U ovom novom projektu, koji je dostupan na nekoliko platformi, Antonia se dotakla teških gubitaka koje je pretrpjela u mladosti. U kratkom roku izgubila je i oca i strica za koje je bila iznimno vezana.

“To sam predobro prihvatila”

“Smatram da ja još nisam dovoljno došla sebi nakon svega toga. Nekako sam predobro to prihvatila, skoncentrirala sam se na skroz druge stvari. I to mi je došlo na naplatu koji mjesec nakon kad sam bila u Meksiku. Uspjela sam i to preživjeti, tu sam gdje jesam, fale mi, ali moj život ide dalje. Oni su tu sa mnom, oni su moji anđeli čuvari,” istaknula je.

Prisjetila se i odrastanja pod svjetlima reflektora. Mnogi je vjerojatno i dalje pamte kao simpatičnu malu djevojčicu u žutoj haljini koja je pjevala pjesmu Lize Minnelli, a njena medijska eksponiranost često je bila razlogom maltretiranja.

Podsjetimo, Antonia Dora je prije dvije godine po prvi put nastupila na Zagrebačkom festivalu, a natjecala se i na Dori. Poznato je i da je bila u vezi s Gibonnijevim sinom, Random Stipišićem, s kojim je prekinula 2018. godine nakon dvije godine veze. Tada se šuškalo i da je njihov prekid opjevala u prvom singlu ‘Na kraju’.