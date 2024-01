Bivša BB stanarka otkrila tajnu uspjeha Antonije Blaće: ‘Ona izmanipulira situaciju’

Autor: B.G.

Ana-Mariju Brdek Megyery javnost pamti kao natjecateljicu u posljednjoj sezoni Big Brothera, a sada se na svom TikToku osvrnula na sudjelovanje u spomenutom showu i njezinom iskustvu s voditeljicom Antonijom Blaće.

“Nadam se da mi Tonka neće zamjerit što ju provlačim kroz svoj profil. Ali imam par stvari za reći. Zašto je Antonija Blaće uspjela, a nitko drugi nije uspio preuzeti njenu ulogu i nitko ju nije uspio skinut sa trona”, rekla je Ana-Marija na početku videa.

‘To sam se ja pitala prije nego što sam ušla u Big Brother. No onaj trenutak prije ulaska ju kuću, kad sam zakoračila na binu, ja sam se tolko tresla iz nekog razloga. Kao, nisam uopće imala tremu, zapravo me iznutra izjedalo. Antonijina karizma i njen način da izmanipulira situaciju da se ja smirim kao sugovornik, koji nema iskustva s televizijom, je nadrealan. Samo osoba koja ima dar može vidit tako nešto i reagirat na takvu situaciju. Na televiziji sa showom uživo ja dok sam imala panični napad, ona me primila za ruku, pogledala u oči i dala dvije sekunde pogleda, koji mi je dao takvu sigurnost da sam odradila sve to do kraja”, rekla je Ana-Marija u svom videu.

Danas je ponosna majka i influencerica

Podsjetimo, javnost pamti njen romantični odnos s Bojanom Mrđenovićem, za vrijeme showa, no njihova veza nije opstala nakon izlaska iz istog. Ipak, Ana-Marija je ubrzo našla novu ljubav, a 2021. postala je majka.









Kada je ulazila u ‘Big Brother’ rekla je da je PR menadžerica i dizajnerica, a danas ima svoj vlastiti brend Vulvastik Design, te je i influencerica na društvenim mrežama koja na Instagramu ima preko 7000 pratitelja, a na TikToku više od 40.000.