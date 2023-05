‘BITNO JE DA STE ZAKONSKI OBOJE LEGALNI’: Hrvat pokrenuo vječnu temu, psiholozi otkrivaju idealnu brojku!

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pravi faktori za ulazak u romantičnu vezu, partnerove navike, okolnosti upoznavanja – sve su ovo i danas aktualni problemi te povod raznim raspravama. No jedno od pitanja koje često izaziva najviše kontroverze je ono prigodne razlike u godinama. Stariji muškarac i mlađa žena mnogo su češća pojava i nešto što je u pravilu postalo skoro pa uobičajeno i prihvatljivo. No, što bi bilo da je situacija obrnuta?

Jedan Hrvat je na Redditu pokrenuo raspravu o prihvatljivoj razlici u godinama. “Jasno mi je da kad je muškarac stariji pa i po par godina i to nije problem i neki taboo, a što ako je obrnuta situacija? 30 m i 39 ž? Jel’ to može biti neka zdrava i normalna veza?” zapitao se, a na to je dobio oko dvjesto komentara gdje su ljudi dijelili svoje savjete ili iskustva.

“Boli te ku*ac ako je ili nije taboo. Bitno je: A) da ste zakonski oboje legalni (daleko ste preko), B) da je moralno (zakonski, lik od 70 godina može imati odnos sa curicom od 15 ako pristane, a svima je jasno da je to bolesno i totalno odvratno), C) da se slažete, da nema nekih velikih prepreka u smislu da je netko puno zreliji i sl.” napisao je tako jedan komentator, te nastavio: “Osobno imam 23 godine i nekako više padam na žene u srednjim 20-ima. Nekako mi je lakše slagati se s njima, opustiti se, biti svoj.”





Drugi je kratko napisao: “Može, itekako. Živ sam primjer da je to što opisuješ itekako moguće. Ima već 13 godina otkad smo zajedno, i dalje smo isti kao kad smo se upoznali.” Općeniti konsenzus u komentarima je da je jedino bitno da se partneri slažu, održavaju dobru komunikaciju, te da mišljenje okoline ne bi trebalo igrati ulogu u tome sve dok su obje osobe sretne jedna sa drugom. “Roditelji mi imaju razliku od 20 godina, a rijetko gdje vidim tako funkcionalan odnos,” glasio je jedan komentar, dok je drugi rekao: “Budi s onim tko ti paše. Za**bi godine i druge nebitne faktore.”

Slavni primjeri i mišljenje struke

Mlađe djevojke Leonarda DiCaprija (koji je poznat po tome da ne izlazi s osobama starijim od 25 godina) ili Robert De Niro koji je nedavno dobio dijete u 80. godini (sa svojom djevojkom Tiffany Chen, koja ima 45 godina) aktualne su teme u svjetskim medijima i na društvenim mrežama. Često se spominje i francuski predsjednik Emmanuel Macron, čija supruga Brigitte Trogneux je od njega starija 25 godina.

Istraživanje koje je na tu temu provelo sveučilište Emory u Atlanti tako tvrdi da određene razlike u godinama mogu predstavljati problem – odnosno, što je veća razlika, veće su šanse za prekid. Anketa, koja je uključila 3000 ispitanika, pokazala je da parovi čija je razlika u godinama pet godina imaju 18 posto veću vjerojatnost da će prekinuti od onih parova koje čine partneri iste dobi. Zanimljivo je da je ta brojka skočila na 39 posto za parove s razlikom od 10 godina.

Za one s 20 godina razlike u godinama istraživanje predviđa 95 posto vjerojatnost da će prekinuti. Kolika bi bila idealna razlika u godinama? Znanstvenici vjeruju da parovi s razlikom u godinama od samo godinu dana imaju najmanje šanse za prekid, odnosno samo tri posto.