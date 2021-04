BIT ĆE TO DJEVOJČICA POSEBNOG IMENA: Meghan i Harry svojoj kćeri dat će ime u čast svojim majkama

Autor: M.V.

Da očekuju drugo dijete, Meghan Markle i princ Harry obznanili su službenom fotografijom na svom Instagram profilu, a u intervjuu s Oprah otkrili su i kako nakon sina Archieja očekuju djevojčicu.

Navodno je želja ovih supružnika da curici daju ime kojem će odati počast Harryevoj majci, prerano preminuloj princezi Diani, no kako su princ William i vojvotkinja Catherine svojoj djevojčici već dali srednje ime Diana, ovaj par to neće učiniti, no kako otkriva Dianin biograf, Andrew Morton za Royals Monthly oni će za svoju kći pronaći originalno ime, ali sasvim sigurno će u sredini imena biti Frances, Dianino srednje ime.

Siguran je također i kako će Meghan zasigurno htjeti odati počast i svojoj majci Doriji Ragland s kojom je nevjerojatno bliska.

Inače, na svjetskim kladionicama definitivno predvodi ime Diana.