‘BIO JE TO NAJTEŽI PERIOD U MOM ŽIVOTU I KARIJERI’ Saša Lozar iskreno o raspadu benda: ‘Sa strane sam se snalazio za neku sitnu plaću’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Pjevača i radijskog voditelja, Sašu Lozara, upoznali smo kao člana boy benda ‘Saša, Tin i Kedžo’ prije dva desetljeća. Iako su dečki iz benda uživali popularnost, nedugo nakon su se razišli. Kada se sjeti tog perioda, Saša žali što su stvari rezultirale baš takvim ishodom.

”Nismo propali, nego smo mi odustali i čak mi je malo žao zbog toga. Stvarno ne znam zašto smo odustali. Možda zbog toga što se puno ljudi počelo vrtjeti oko te priče, nama to sve išlo na živce, pa kao ajmo probati solo. I zapravo nitko nije došao do nas i rekao ‘Daj hajdete dečki, možete pjevati još 10 godina i zaraditi neku lovu’ tako da se to sve nekako raz****. Šteta zapravo” kazao je Saša u Podcast Incubatoru.





”Bila nam je totalno deprica iza toga. Ono definira te neka stvar i ti misliš da nakon toga nema ništa. Bio je to najteži period u mom životu i karijeri, moram priznati” dodao je.

Iako su svi u tom periodu znali tko je on, Saša priznaje da nije mogao doći do ‘pravog’ posla i angažmana, a za ‘prvu ruku’ morao je raditi gotovo sve i svašta.

”Bilo je perioda kad sam ja radio kao neki glazbeni urednik i sa strane se snalazio za neku sitnu plaću, onako par tisuća kuna i jedva sam preživljavao, a s druge strane me cijela Hrvatska znala. Dobio sam i dijete u tom trenutku i mislio sam si hoće li ikada ovo krenuti. Izgurala me moja menadžerica Goga s kojom od početka radim i koja mi je baš pomogla. Ona ima super iskustva i poznanstva tako da je s vremenom sve nekako sjelo na svoje mijesto” zaključio je Saša.