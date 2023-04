BIO JE SLAVAN, A UMRO U STANU SA SAMO DVIJE STOLICE: Dizajner posljedne dane proveo u potpunoj neimaštini?

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Srpski modni dizajner i stilist, Saša Vidić, preminuo je u ponedjeljak u 52. godini u KBC ‘Bežanijska kosa’ u Beogradu. Bio je osnivač modne marke ‘Broz’, a tijekom karijere je surađivao s brojnim glumcima, sportašima, političarima, ali i pjevačima i pjevačicama, a od domaćih poznatih osoba, od njega se oprostila i voditeljica Nikolina Pišek.

Vidić je u nedjelju navečer dovezen u teškom stanju u bolnicu te je odmah priključen na respirator. Prema riječima izvora, u pitanju je bilo stanje sepse pa je proglašen mrtvim uslijed kardiorespiratorne insuficijencije, no točan uzrok smrti još nije potvrđen.

Tek nekoliko dana kasnije, Kurir, koji je ranije iznosio detalje o smrti Vidića, šokirao je najnovijim saznanjima koja je otkrio neimenovani izvor. Naime, po priči izvora, Sašini posljednji dani bili su bolno teški.





“Čuo sam da je bio u jako lošoj financijskoj situaciji u posljednje vrijeme. Priča se da su ga svi zaboravili i ostavili na cjedilu. On kakav je, nije se žalio niti je od nekoga tražio pomoć. A bila mu je potrebna. Navodno, kad je Hitna pomoć došla u stan, tamo su zatekli samo dvije stolice. Je li sve zbog nekih dugova prodao ili što li je u pitanju, više nije ni važno. Planirao je i preseliti u Italiju. Mnogo su se ogriješili o njega. Nisu ga voljeli zbog britkog jezika, ali to je bio on i nikad ništa nije radio iz zle namjere“, ispričao je neimenovani izvor.

Podsetimo, Vidića su u njegovom stanu pronašli članovi obitelji u besvjesnom stanju, nakon čega je hitno hospitaliziran. Posljednji ispraćaj biti će održan na Novom groblju u Beogradu u četvrtak, 27. travnja.

Saša je rođen 1971. godine u selu Mlaka u Hrvatskoj, živio je neko vrijeme u Banja Luci, a kad je u Bosni i Hercegovini počeo rat preselio se kod ujaka u Beograd, gdje je izgradio uspješnu karijeru. U njegovoj biografiji ističe se činjenica da je osmislio dresove za srpske sportaše za Olimpijadu u Londonu, a zaslužan je i za dresove koje je srpska nogometna reprezentacija nosila na Svjetsko prvenstvu održanom u Rusiji.

Tijekom karijere, ostao je zapamćen kao osoba britkog jezika koja se ne ustručava svoje mišljenje reći na glas.