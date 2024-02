Bio je slab na jednu vrstu žene: Ovu je ljepoticu ljubio Momčilo prije Jelene Perčin

Autor: G.B.

Nakon razvoda od glumice Jelene Perčin, ljubavni život crnogorskog glumca Momčila Otaševića ne prestaje intrigirati javnost. No, malo ljudi zna za ljubavni život ovog talentiranog glumca prije Jelene Perčin te smo ga stoga odlučili istražiti.

Naime, prije nego što je upoznao Jelenu na setu serije “Zora dubrovačka”, Momčilo je ljubio djevojku iz njegova rodnog Cetinja, Tinu Jovetić. Radi se o atraktivnoj crnki koju je upoznao još u osnovnoj školi, no život ih je zatim razdvojio, sve do 2012. kada su prohodali. Svoje zajedničko vrijeme pokušali su izorganizirati s Momčilovim poslovnim obvezama, s obzirom na to da je Momčilo zbog snimanja serija “Zora dubrovačka” i “Kud puklo da puklo” često putovao u Zagreb.

Tina se više puta pojavila s njim na događanjima u Zagrebu, no par je ipak prekinuo. I to na proljeće 2015. godine, kako tvrde crnogorski mediji, iako je priča s Jelenom navodno počela upravo te 2013. na setu.

‘Djevojka s kojom sam u vezi mora biti tolerantna’

“Već dvije godine živim na relaciji Cetinje-Zagreb, zbog snimanja serija ‘Zora dubrovačka’ i ‘Kud puklo da puklo’. Zbog toga djevojka s kojom sam u vezi, mora biti tolerantna i strpljiva”, govorio je Otašević u to vrijeme.

Dodao je kako mora imati razumijevanja za profesiju kojom se bavi, pogotovo ako on u nekoj sceni na setu mora poljubiti kolegicu. Kako su pisali mediji, Momčilo i Tina su imali prijateljski prekid, no o detaljima nije htio pričati.









Nikada nisam volio mnogo govoriti o svojim emocijama, možda zato što ih ne mogu opisati riječima. Kada svojoj dragoj ženi želim reći kako se osjećam, onda izaberem neki od stihova Mike Antića’, objasnio je Otašević.