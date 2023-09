Ivan Pernar dobio je dvojicu sinova s dvije različite žene: ‘Nastat će medijski cirkus’

Autor: B.G.

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar iza sebe ima jedan propali brak i dvojicu sinova.

U braku sa stomatologinjom Viktorijom Migalić je 2019. godine dobio sina Nou.

Ipak, maleni Noa nije jedino dijete Ivana Pernara. Kad je bivši saborski zastupnik imao samo 19 godina, dobio je sina Mathisa Ivana Alexisa, koji s majkom Friederike živi u Njemačkoj.





‘Njemicu sam jako volio’

Ivan rijetko kad govori o vezi s Njemicom, no u jednom je intervjuu rekao kako se radi o dosta starijoj ženi.

“To mi nije prva veza, ali tu Njemicu sam jako volio, i sina. Viđam ga, dajem mu koliko mogu. On dolazi kod nas, ima sve hrvatske papire. Sve što ja imam ili što ću stvoriti, on će imati udio u tome. Moja jedina želja je da dođe tu raditi i živjeti, bio je zadnji put tu za Uskrs. Na ljeto su bili izbori. Prerijetko provodim vrijeme sa sinom, volio bih ga češće vidjeti, ali zbog naravi svojeg posla…

Mathis Ivan Alexis mi se zove sin. Na osobnom profilu sam već dijelio fotografije sebe i sina. Bili smo razdvojeni njegova majka i ja, ali smo bili zajedno kad god smo mogli skombinirati. Veza je trajala godinu dana, par mjeseci nakon njegovog rođenja veza je pukla. Ona je profesorica violine, ne želim reći koliko je starija od mene, ali puno. Starija je više od deset godina od mene”, ispričao je.

U istom je intervjuu otkrio i zašto je pukla veza između njega i Friederike.









“Kad se rodilo dijete, pozornost majke se podijelila između mene i sina, a očekivao sam da mi daje jednaku pozornost kao ranije. Došlo je do nategnutih odnosa i ona je to odlučila prekinuti. Želim reći svim mladim očevima da pokušaju shvatiti majku kad nema vremena za njih, jer to je dio uloge. Zbog moje sebičnosti sam ostao bez odnosa. Da mogu vratiti vrijeme unazad, drugačije bih mnoge stvari napraviti”, rekao je.









“Ne smijem reći koliko ima godina jer će nastati medijski cirkus. Ali žena je dobra kao kruh. S 18 godina mi je rekla: ‘Ivane pitam se što ćeš napraviti kad napuniš 30 godina’. Nazvao sam je u izbornoj noći kad sam ušao u Sabor”, zaključio je.