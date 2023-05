‘BILO MI JE UŽASNO KAD SAM ČULA’ Tara iz ‘Plesa sa zvijezdama’ o eksplicitnim scenama kakve mnogi odbijaju

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

U desetoj emisiji ‘Plesa sa zvijezdama’ gledatelji su doznali koja četiri para su se plasirala u polufinale, a to su: Maja Drobnjaković i Marko Mrkić, Marco Cuccurin i Paula Tonković, Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec te Frano Ridjan i Gabriela Pilić.

Ove nedjelje emisija je bila posvećena Euroviziji, a show su napustili glumica i pjevačica Tara Thaller i njezin plesni partner Mateo Cvenić. Tara, koja je u osmoj sezoni showa “Zvijezde pjevaju” prije četiri godine odnijela pobjedu s mentorom Dinom Jelusićem, nakon ispadanja je kazala kako je uživala u svakoj emisiji.



“Žalosna sam, uživala sam, htjela sam i dalje uživati, ali zahvalna sam na ovoj prilici, na dobrom mentoru. Hvala produkciji, svima koji su sudjelovali”, kazala je Tara za Dnevnik.hr.

Tara Thaller glumom se počela baviti sa 16 godina. Šira publika upoznala ju je u seriji ‘Pogrešan čovjek’, a imali smo ju prilike gledati i u HBO-ovoj seriji ‘Uspjeh’, prvoj originalnoj HBO produkciji na našim prostorima.

Moglo bi se reći da Tara bačena u vatru, jer se u već za prvu ozbiljniju ulogu okušala u scenama koje mnogo iskusnije glumice često odbijaju.









Naime, Tara je u seriji ‘Uspjehu’ snimila eksplicitne scene seksa te scene u kojima je u potpunosti gola, a za ulogu buntovne tinejdžerice Blanke dobila samo pohvale.

”Bilo mi je užasno kada sam čula da ću morati biti gola. U scenariju je pisalo da ću ostati u gaćicama i grudnjaku, ali Danis je rekao da ću se ipak skinuti jer je to važno za scenu u kojoj Blanku dečko do kraja ponižava. Bilo me strah, ali imala sam odličnoga glumačkog partnera i Danis se pobrinuo da na setu ne bude nitko tko nije nužan. Kad smo počeli snimati, nisam razmišljala o tome da sam gola, htjela sam samo odglumiti scenu na najbolji mogući način. Mislim da se u Hrvatskoj previše prašine diže zbog golotinje. Ipak je to samo tijelo”, rekla je Tara jednom prilikom za Story.

Mlada glumica priznala je kako povlači granicu kod uloga koje bi mogle ugroziti njezino zdravlje.

”Ne bih prihvatila ulogu zbog koje bih ugrozila zdravlje. Ne bih pristala ni, primjerice, izgubiti ili udebljati se deset kilograma. I sama sam kao djevojčica bila žrtva beauty standarda koje društvo nameće. Takvo razmišljanje može imati opasne posljedice na zdravlje”, nadodala je Tara.

Podsjećamo, mlada glumica pretprošle godine se u tajnosti udala za bosanskohercegovačkog kolegu Farisa Pinjaru, a fotografije s vjenčanja objavila je na svojem profilu na Instagramu. Prije toga u vezi su bili dvije godine.

Inače, Tara je 2019. upisala Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, a iza sebe ima niz uspješnih uloga, među kojima se ističe ona u drami “The Saint of the Impossible”. Odnedavno je i u glazbenim vodama, a njezin prvi singl nosi naziv “Oteta”.