‘BILO JE POKUŠAJA, ALI NISAM DOZVOLIO’ Rade Šerbedžija otkrio zašto se o njemu nikada neće snimiti film i zašto ne snima u Hrvatskoj: ‘Ne želim kopati po svojim ranama’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Filmski, televizijski i kazališni glumac, pjesnik i glazbenik, 76- godišnji Rade Šerbedžija, povodom dvaju koncerta koja će održati sljedeći mjesec u Beogradu, dao je intervju za Kurir, u kojemu je otkrio neke detalje o svom privatnom i poslovnom životu. Koncerti naziva “Eto pjesma” će se održati 21. i 22. prosinca, a Rade je istaknuo da se izuzetno veseli tim nastupima.

Ono što mnoge zanima jest gdje je točno njegov dom, s obzirom da Rade neprestano zbog posla mijenja adrese. “Tamo gdje potpaljujem ognjište i hranim svoju ženi i djecu i prijatelje”, odgovorio je na to pitanje u svom stilu, navodeći kako živi u Istri, ponekad u Beogradu, nekad u Zagrebu, a često ide i u SAD.

Na Balkanu glazba, u svijetu gluma

Svi obožavatelji svestranog umjetnika zasigurno su primijetili kako već desetljećima Radu na ovim prostorima gledaju u ulozi glazbenika, a kao glumca gotovo ga nema. “Ja samo glumim u teatru na Brijunima. I to u predstavama moje žene”, rekao je Rade i dodao kako svakog mjeseca gostuje u Beogradskom dramskom kazalištu: “To je moj jedini teatar.”





Za sebe tvrdi da je više filmski glumac, a osim onih uloga ostvarenih u mladosti, poput Ivice Kičmanovića, uglavnom se pamti po ulogama zlikovaca u holivudskim filmovima. Najčešće su to zlikovci slavenskih korijena, a po njegovim riječima, nemoguće je za glumca da dobije neku ulogu Amerikanca. “Bez obzira koliko ti engleski može biti odličan, ali ti čuješ taj naglasak i nisi pravi Amerikanac.”

Njegove su pjesme, kako i sam kaže, ili ljubavne ili tužne ili su politički angažirane. “To jest u biti svakog umjetnika, da preispituje stvarnost, život i društva u kojem živimo. E, na taj način ja imam te svoje koncerte. Govorim svoju poeziju koja je na neki način oštra i provokativna. Kod mene su najvažnije riječi”, rekao je Šerbedžija.

‘Bilo je pokušaja, ali nisam dozvolio’

Rade na području bivše Jugoslavije nema ponuda za snimanje serija i filmova, ali, prema njegovim riječima, tako je zato što je on posvećen radu u SAD-u. “Sada ću ići snimati neki film u Tbilisiju, a možda onda jedan u Rimu, američko-engelski”, rekao je Šerbeždija.

Možda nije bilo ponuda za uloge, no neki su željeli snimati film o njegovom životu. “Bilo je pokušaja nekih naših velikih režisera da naprave neki film, gotovo igrani o meni, a ja to nikad nisam dozvolio. Bilo pokušaja i da jedan poznati kazališni redatelj napravi predstavu koja bi se zvala mojim imenom, ja to nikad nisam dozvolio. Zbog toga što ne želim kopati po svojim ranama. Mislim da je to pravo na moju privatnost i želim je zadržati za sebe”, objasnio je.

Otkrio je i da trenutno radi na pokušaju spajanja svojih knjiga “Do posljednjeg daha” i “Poslije kiše” u jednu koja bi bila za englesko tržište. Trenutno o ekranizaciji te knjige ni ne pomišlja.