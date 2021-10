‘BILO JE LOŠE, PUNO GORE NEGO ŠTO SAM MISLIO…’ Popularni glumac otkrio detalje teške bolesti koja mu je promijenila život

Autor: Š. P.

Popularni glumac Stanley Tucci opisao je u britanskom talk-showu “Lorraine” detalje mučnog i napornog liječenja koje je uslijedilo nakon što mu je dijagnosticiran rak usne šupljine. Javnost, naime, godinama nije znala da se 60-godišnji glumac bori s teškom bolesti.

“Bilo je loše, puno gore nego što sam mislio. Tumor je bio toliko velik da ga nisu mogli operirati. Rak nije metastazirao”, rekao je Tucci.

Kemoterapija mu je, kaže, oduzela osjetilo okusa. Više nije imao ni slinu, a izgubio je i 13 kilograma.

View this post on Instagram A post shared by Stanley Tucci (@stanleytucci)

“Hranio sam se kroz cijev šest mjeseci. Tri godine kasnije, sve je u redu, ali još uvijek ne smijem jesti sve što bih želio”, rekao je glumac kojeg gledatelji znaju iz filmova poput “Igre gladi” i “Vrag nosi Pradu”.









Iako je teška bolest na njemu ostavila traga, Tucci ističe kako je – sretnik. “Mala je to cijena za biti s mojom obitelji”, zaključio je i dodao da nastavlja raditi punom parom – osim serija “Citadel” i “Inside Man”, uskoro će se pojaviti i u ulozi slavnog menadžera Clivea Davisa, i to u filmu “I Wanna Dance With Somebody” o tragično preminuloj Whitney Houston.