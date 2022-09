‘BILO JE ČAROBNO’ Nina Badrić fotografirana kako u noći sjedi na rubu ceste! Otkriveno s kojim je muškarcem odsjela u hotelu

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pjevačica Nina Badrić putem Instagrama je podijelila fotografije na kojima u šljokičastoj sivoj haljini s prorezom sjedi uz rub ceste te je pratiteljima ‘škrto’ otkrila kako joj je bilo ‘čarobno’.

‘Bilo je čarobno kao čarobno jutro’, napisala je u opisu fotografija, a u komentarima su joj se javile kolegice i prijateljice.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

‘Znači vauu’, napisala joj je Jelena Rozga, a Žanamari Perčić ostavila joj je emotikone vatre.

Nina je na društvenim mrežama obznanila da je muškarac s kojim je odsjela u luksuznom dubrovačkom hotelu, njezin prijatelj i vizažist Saša Joković.

Badrić je i s njim podijelila fotografiju ispod koje je napisala: ’20 godina u dobru i zlu, a šminka mi je uvijek postojana kad je on tu’.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)







Pjevačica se nedavno požalila kako je o njoj stvorena kriva percepcija te da je ljudi doživljavaju kao visoku i punašnu pa se iznenade kad je vide uživo.

‘Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu npr. na trajektu za Hvar’, izjavila je za InMagazin.