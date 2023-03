‘BILO BI MI DRAGO DA MU POBUDIM ŽELJU!’ Danijela Martinović otvorila se o vezi s inspektorom: ‘Nisam to očekivala’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Pjevačica Danijela Martinović pojavila se na promociji biografije legendarnog Arsena Dedića noseći dugu haljinu zanimljivog uzorka. Iako se na promociji pojavila sama, sve je zanimalo gdje je njezin novi dečko, inspektor Josip Plavić i kako teku prvi dani veze..

“Nisam to uopće očekivala, apsolutno sam sretna i nisam razmišljala kako se to može dogoditi, život je tako čudesan da mu se treba baciti u zagrljaj a ja sam poznata da se volim baciti životu u zagrljaj i onda on uzvrati najčvršćim zagrljajem koji ste mogli zamisliti”, rekla je Danijela za Večernji list.

Otkrila je da njezin novi izabranik, koji se i sam bavi glazbom, nije baš potpuno bio upućen u njeno stvaralaštvo, no da joj ne bi smetalo da naprave pjesmu zajedno.





“Pisao je pjesme, sad već duže godina nije pisao, ali glazba je sastavni dio njegovog života i nije bio potpuno upoznat s mojim opusom. Sad se šalimo na taj račun i međusobno se upotpunjujemo. Bilo bi mi drago da pobudim u njemu želju za stvaranjem pjesama i bilo bi mi drago da napravimo pjesmu zajedno”, zaključila je.

Podsjetimo, Danijelin novi dečko, Josip Plavić, zagrebački je policajac, krim inspektor koji svira i pjeva rock. Dio je rock benda ‘Izvan Zakona’, a u bazi autora HDS ZAMPA ima 17 autorskih djela. Josip je 49-godišnjak, iza sebe ima jedan brak, iz kojega je dobio kćer. Plavić je i dio Team Vision sportske ekipe koja često sudjeluje na turnirima u paintballu.