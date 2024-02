Billy Joel objavio novu pjesmu nakon 17 godina pa potaknuo lavinu nevjerojatnih svjedočanstava

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Nakon 17 godina pauze američki pjevač, tekstopisac i pijanist Billy Joel je objavio novu pjesmu. Balada “Turn The Light Back On” objavljena je u četvrtak te je prva originalna pjesma nakon dobitnika nagrade Grammy nakon “All My Life” iz 2007. godine.

Da priprema nešto novo, Billy Joel je dao naslutiti kada je na društvenim mrežama najavio da stiže novi ‘materijal’. Pokazalo se, fanovi nisu morali dugo čekati na novi singl kojeg je Joel radio s producentom Freddyjem Wexlerom. Sljedećih mjeseci glazbenik planira nastupati diljem Sjedinjenih Država, kao i u Cardiffu u Velikoj Britaniji.

Novi singl na YouTubeu ima više od 830 tisuća pregleda i tisuće komentara u kojima se nalaze brojne priče fanova Billyja Joela. Mnoge od njih su vrlo dirljive, emotivne i inspirativne. Čini se da ovaj glazbenik i danas spaja brojna srca te mnoga drži na okupu.

“On mi je spasio život”

“Imam 78 godina i volim Billyja Joela već gotovo 50 godina. Oduševljen sam slušati ovog izvanrednog čovjeka i njegov nevjerojatan glas. Dotakne mi srce svakom notom. Hvala ti, Billy, što ponovno dijeliš svoj dar s nama svima, glasi jedan od komentara.

“Bio sam u stravičnoj prometnoj nesreći kada sam imao 21 godinu. Bio sam u komi otprilike mjesec dana. Liječnik je rekao da donesu glazbu koju volim. Moji roditelji znaju da volim Billyja Joela, pa su naravno imali njegove CD-ove u sobi. On mi je spasio život. Zaklinjem se životom na tome. Hvala ti, Billy Joel!”, iznio je potresnu životnu priču jedan od fanova.

“U braku sam već 23 godine i nedavno smo prolazili kroz teškoće. Kada sam jučer čuo stihove, starcu se stisnulo grnulo. Poslao sam ovo svojoj ženi – dotaklo je moju dušu jer točno opisuje moje osjećaje”, opisao je jedan muškarac, a neke je pjesma vratila u mladost. “Imam 60 godina. Billy Joel ima skoro 75 godina. Uz ovu pjesmu, vrijeme nestaje, i opet imam 19 godina, ležim na podu dnevnog boravka ispred sterea s zatvorenim očima, roditelji su opet u drugoj sobi, dopuštajući Billyjevoj glazbi da ispuni kuću. Hvala ti, BJ”, glasio je jedan od komentara.