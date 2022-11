‘BILI SU PRED RAZVODOM’ Otac nestale Marijane iz BB iznio nove detalje, progovorio o zetu i detalju s mjesta nestanka njegove kćeri

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Otac nestale Marijane Seifert, Ivo Kovačević, stigao je iz Knina u Zagreb u želji da dozna istinu o svojoj nestaloj kćeri, a tim je povodom dao i izjave za medije.

U razgovoru za Story Kovačević se dotakao kćeri Maje Kovačević, zeta Karla i njegovog odnosa s nestalom Marijanom. Najprije je istaknuo kako nema osnovane sumnje o tome što se dogodilo njegovoj kćeri, za koju još uvijek vjeruje da je živa, no da ima sumnje koje je iznio policiji.

Detalj u kojemu ne vidi logiku

Kovačević je otkrio i da smatra kako je netko mogao negativno utjecati Marijanu da bi digla ruku na sebe, no jedan detalj mu od te zamisli odskače, a to je Marijanina torbica.





“Poznavajući nju i njezin karakter, nije se ona ubila sama. Ili ju je nešto psihički dotuklo da bi to napravila, a da bi to sama napravila – ne. Netko je tu pomogao, barem psihički jer ne mora se ubiti čovjeka fizički, može i psihički. Tko, zašto, kako, ne znam. Vjerojatno će se kad-tad saznati, ali tko zna hoću li ja to dočekati. Da se netko ide ubiti, zar bi se sjetio skinuti torbicu? Nema nikakve logike po mom mišljenju”, rekao je za Story.

Napeti odnosi supružnika

Kada je u pitanju Marijanin suprug Karlo, Kovačević je rekao da se nisu čuli tri mjeseca, no da se planiraju vidjeti kako bi vidio unuka, a susret će se i s Marijaninom starijom kćeri iz prvog braka, za koju kaže da relativno dobro podnosi tešku životnu situaciju te da je velika utjeha neutješnoj baki, Marijaninoj majci.

Upitan je li Karlo možda umiješan u Marijanin nestanak, Kovačević je kratko odgovorio: “Ne znam. Potom je progovorio o njihovom odnosu.

“Oni su bili pred razvodom. Marijana je to krila od mene, ne od majke, ja sam to zadnji saznao. Ne zbog straha, nije se ona mene bojala, nego iz poštovanja, u smislu: ‘Treći razvod, što će tata reći?’. Ja sam to prihvatio. Rekao sam joj: ‘Ako ne valjaš ti, odmakni se, ako ne valja on – odmakni se opet ti’. Njihov brak je bio klimav od Nove godine”; kazao je Kovačević koji navodi da je Karlo brižan roditelj, no kakav je bio u odnosu prema Marijani i što nije funkcioniralo u njihovom odnosu može samo pretpostaviti, ali kaže da je komunikacija među njima bila loša jer je Marijana bila društvenija i voljela izlaziti.