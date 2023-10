Bili su jedan od najdugovječnijih parova u Jugoslaviji, a vjenčali se u pauzi od snimanja

U listopadu je rođena velika filmska ikona bivše Jugoslavije, Milena Dravić. Svoju karijeru u glumi započela je još dok je bila u srednjoj školi. Prvu značajnu filmsku ulogu odigrala je 1959. godine u filmu “Vrata ostaju otvorena” češko-slovenskog redatelja Františeka Čápa, koji ju je primijetio na naslovnici časopisa “Duga”, gdje je radila kao manekenka.

Milena je prvi veći uspjeh kao glumica postigla sa samo 22 godine u filmu “Prekobrojna” redatelja Branka Bauera 1962. godine.

Ova izvanredna glumica ostvarila je mnoge nezaboravne uloge i bila je partnerica slavnom Richardu Burtonu u filmu “Sutjeska”. Nažalost, napustila nas je u dobi od 79 godina prije gotovo pet godina, točnije 14. listopada 2018., samo nekoliko dana nakon što je proslavila svoj rođendan.

Milena je bila omiljena među mnogima, a svi su s nestrpljenjem iščekivali njezine buduće projekte. No, tijekom svoje karijere, suočila se s kontroverzom koja je gotovo dovela do gubitka uloge u jednom filmu. Naime, gotovo je izgubila svoju ulogu zbog svojeg ponašanja tijekom filmskog festivala u Cannesu.

Dok je boravila u Cannesu radi promocije filma “Misterije organizma”, britanska novinarka postavila je pitanje koje je izazvalo kontroverzu kod Milene Dravić.

“Znate li vi Jugoslovenke znate za kontracepciju?”, pitala ju je novinarka.

“Tih dana mučila sam se s migrenom i izvadila sam iz torbe te pilule i počela sam ih gađati s njima. Svi listovi su pisali o tome, Literatura gazeta je napisala da sam se neprimjereno ponašala. To me umalo stajalo i uloge u filmu ‘Sutjeska’.

Vraćam se iz Cannesa i Nikola Popović, direktor filma, mi kaže da neću moći glumiti u “Sutjesci”. Godinu dana je prošlo, Dragan i ja na moru, i ležimo na plaži, kad vidim neke crne izglancane cipele mi prilaze, a ono Popović i kaže mi: Diži se, moraš na Tjentište odigrati svoju ulogu”, ispričala je jednom prilikom glumica.

Udala se u pauzi od snimanja

Inače, nakon dva propala braka Milena Dravić sreću je pronašla s Draganom Nikolićem i njihova ljubav, kakva se rijetko viđa, trajala je nevjerojatnih 47 godina.

Upoznali su se 1969. na snimanju filma “Horoskop”. Dragan Nikolić je u jednom intervjuu za Kurir, ispričao njihov prvi susret.

“Kad sam joj prišao, imao sam dojam da mi je to stara školska kolegica koju dugo nisam vidio ili neka djevojka iz susjedstva koju poznajem cijeli život. Upravo u tome jest njezina prava veličina. Osvojila me svojom jednostavnošću i normalnošću, unatoč velikoj popularnosti. Mogla se ponašati kako hoće i nitko joj ne bi zamjerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvijezda. To je nešto čime ona osvaja”, otkrio je.