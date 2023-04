‘BILA SAM USRANA DO PAKLA’ Vedrana Rudan o jednoj od ‘gorućih’ tema ovih dana: ‘Nitko mu nije rezao međunožje’

Ovih dana društvene mreže uzburkale su se raspravom oko žena koje ne žele da ih unuci zovu ‘baka’. Točnije, jedna Hrvatica je reagirala na tekst portala Moje vrijeme te je napisala kako i sama spada u skupinu žena koje ne žele da ih unuci zovu ‘baka’.

“Glupača”, “Glupa ku*a”, “Žlondra stara poremećena”, “Egoistična babuskara. Sigurno ima dečka”, bili su samo neki od komentara upućenoj gospođi, koja se potom otvorenim pismom obratila spomenutom portalu. U istom je pojasnila svoje razloge zašto ne želi da ju unuk zove ‘baka’ već imenom, o čemu više možete pročitati OVDJE.

Njeno pismo potaknulo je još više raspravu na društvenim mrežama, a sada je na ovu temu reagirala i spisateljica Vedrana Rudan. Ona je pak na svom blogu opisala zašto bi ju šokiralo i zašto ne dozvoljava da ju unuk zove imenom. “Ja sam nona“, piše Rudan.





“Kad sam rodila znala sam da sam svojoj djeci postala mama, ne Vedrana, ne Veki, ne Veča. Mama. Tako sam se i ponašala. Bila sam netko tko im neće biti najbolji prijatelj ni prijateljica koja će govoriti svoje “tajne”. Biti mama je čin….”, piše Rudan.

U jednom trenu opisuje zašto smatra da mora postojati ‘udaljenost’ između djece i roditelja. “Između djece i roditelja mora postojati udaljenost, nismo jednaki. Kad ta djeca postanu odrasli ljudi s kojima možemo razgovarati ili prekinuti vezu razlika u statusu se mijenja. Titula meni koja sam ih rodila ipak ostaje”, navodi.

“Već sam rekla, u međuvremenu sam dobila unuka i postala nona. Od početka nije bilo nikakve šanse da me to stvaranje zove “Veki” ili “Veco”. Ja njemu nisam Vedrana, ja sam mu nona. U mom slučaju to ne uključuje staru osobu koja će skakati na svaki njegov mig, truditi se da bude “dobra”, kuhati mu najdražu jelu, pojma nemam koja su to, i biti mu rame za plakanje kad krene majku i oca doživljavati kao krvne neprijatelje”, opisuje Rudan.

“U mom slučaju nona znači distancu. Nona je žena koja se bespogovorno mora poštovati ili će klipan ili “princ”, kako hoćete, biti vraćen onima koji su ga stvorili. Da li ga volim? Naravno, ako je sve po mami. Tako je bilo i sa mojom djecom.

Je*eš bezuvjetnu ljubav prema bićima koja te čitav život vole uvjetno”, piše Vedrana Rudan. Cijeli tekst, u kojemu se Rudan dotiče i muškaraca i njihovih uloga i ‘titula’ djedova, svog poroda i unukovog rođenja, možete pročitati OVDJE.