‘BILA SAM NAJBOLJA U CIJELOJ KANADI!’ Vlatka Pokos ostvarila ogroman uspjeh, objasnila je i zašto mora nositi RAVNE cipele!

Autor: Š. P.

Dani u kojima je nizala hitove poput ‘Petak’ i ‘Ne tražim ništa’ sad su davna prošlost, a Vlatka Pokos je ‘do grla’ u novoj poslovnoj avanturi u kojoj opet – niže uspjehe.

Na društvenim mrežama se, naime, pohvalila novostima iz Kanade. “Evo, dijelim s vama dio mog života u Kanadi u proteklih pet godina. Više ne radim za Dior, ali radim i s Diorom, koji je ostao moj najdraži brend, još od davnih dana”, započinje bivša pjevačica u novom postu.

“U mojoj novoj kompaniji među najboljima sam po rezultatima, tzv. million dollar seller! Mogu vam reći da sam ponosna i sretna i da svaki posao radim sa srcem i 100%!!!”, pohvalila se Vlatka.

View this post on Instagram A post shared by Vlatka Pokos/Toronto/Canada (@vlatkapokos)

“Moje znanje i iskustvo iz marketinga i komunikacije mi uvelike pomažu u postizanju sjajnih rezultata! U nekoliko navrata bila sam najbolja u cijeloj Kanadi, ovdje se to mjeri po tjednima”, istaknula je.









“Ne postoje male uloge, samo mali glumci! Veliki pozdravi svim dragim i normalnim ljudima!”, zaključila je uz fotografiju na kojoj pozira u Dior odijelu i ravnim ‘kicoškim cipelama’.

Neke njezine pratitelje zaintrigirale su upravo ravne cipele, nimalo tipične za Vlatkin dosadašnji imidž. “Lajkam sve osim cipela”, napisao joj je jedan pratitelj, a Vlatka mu je odgovorila: “To je uniforma, nema izbora”.

View this post on Instagram





A post shared by Vlatka Pokos/Toronto/Canada (@vlatkapokos)

Nimalo raspoložena za šarmere

Jedan ju je pratitelj pokušao šarmirati, ali bezuspješno. “Vrlo si elegantna i otmjena, sa svojim šarmom obaraš i planine. Ne sjećaš me se baš no ja sam bio tvoj frizer u Zagrebu prije… 17 godina? Samo naprijed i ne razmišljaj o vraćanju u Hrvatsku”, napisao joj je pratitelj, no Vlatka nije bila nimalo oduševljena.

“Prije 17 godina je moja jedina frizerka bila moja Kate iz Glamoura. I nitko drugi. Nakon toga Tomo”, napisala je Vlatka, a po povratku u Hrvatsku dodala: “Ne razmišljam o tome uopće”.