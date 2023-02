‘BILA SAM IMPRESIONIRANA NJIME!’ Paris opisala iskustvo s osuđenim Harveyjem Weinsteinom: ‘Rekao je da dođem u njegovu sobu čitati scenarije’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Paris Hilton posljednjih dana šokira javnost svojim priznanjima. Naime, nasljednica lanca hotela i novopečena majka u velikom je intervjuu odlučila otvoriti dušu do kraja i prezentirati drugu stranu priče koju znamo o njoj. Dok ju je svijet godinama osuđivao i smatrao razmaženom bogatašicom, Paris je prolazila iznimno teška razdoblja, posebice period puberteta.

Osim što je bila seksualno zlostavljana kao petnaestogodišnjakinja, nakon čega je prolazila više programa promjene ponašanja, Paris je imala i neugodno iskustvo s osuđenim Harveyjem Weinsteinom. Incident s bivšim filmskim producentom dogodio se na filmskom festivalu u Cannesu 2000. godine, kada je Paris imala 19 godina.



“Bila sam na ručku sa svojom prijateljicom, on je došao do stola i pitao me želim li biti glumica, na što sam ja odgovorila da stvarno želim. Tada sam još bila tinejdžerica tako da sam bila impresionirana njime. Zatim mi je objasnio da bi trebali imati sastanak i da mogu doći u njegovu sobu i čitati scenarije. Ja jednostavno nisam htjela, nisam otišla”, ispričala je Paris.

“Otišla sam u toalet, a on je krenuo za mnom vičući mi ‘Želiš biti zvijezda?!?’. Pokušao je otvoriti vrata, lupao je po vratima, nisam htjela otvoriti. Došlo je osiguranje i doslovno ga odvelo, a on se bunio govoreći: ‘Ovo je moja zabava!’, poludio je. To me uplašilo i izbezumilo”, kazala je Hilton.







Weinsteinov glasnogovornik demantirao je njezinu priču te za novine The Independent rekao: “Harvey mi je rekao da se ovo nikada nije dogodilo. Nikada nije vikao na nju i nikada je nije pratio. Oduvijek se odnosio prema Paris Hilton s najvećim poštovanjem i ljubaznošću i uvijek je vjerovao da su imali srdačan odnos. Rekao je da ona, nažalost, pokušava ući u aktualni novi ciklus koristeći njegovo ime s još jednom ‘kreativnom pričom’. Šteta što je previše prikladno i naizgled popularno da bi se to samo izgovorilo bez ikakvih dokaza i samo je tiskano kao da kleveta više nije važna. Harvey namjerava podnijeti tužbu za klevetu.”

Paris Hilton uskoro će, 14. ožujka, objaviti svoju autobiografiju “Paris: The Memoir”. U njoj će otkriti detalje iz svog života koje dosad nitko nije znao.

Prisjetimo se, Harveyu Weinsteinu su prije nekoliko dana produžili zatvorsku kaznu za još 16 godina, nakon što je prethodno bio osuđen za seksualno zlostavljanje.