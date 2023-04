‘BILA MI JE SVE U ŽIVOTU!’ Andrea Šušnjara kroz suze progovorila o gubitku drage osobe: ‘Još uvijek nemam filing da je nema’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Pjevačica grupe Magazin, Andrea Šušnjara, osvrnula se na jednu njoj dragu osobu koja više nije s nama. Andrea je kroz suze progovorila o gubitku bake Marije koja joj je mnogo značila.

”Ah, još uvijek nemam filing da nema drage osobe koja mi je bila sve u životu, to je moja majka, baka, prijateljica, fan, sve. Često gledam, hvala Bogu pa postoji moderna tehnologija, videa i slike. Tako da je imam sa sobom na mobitelu stalno, kada poželim čuti njezin glas, upalim video na mobitelu” rekla je Andrea za In Magazin.

Pjevačica je progovorila i o drugim privatnim temama kao što su brak i obitelj.





”Normalno da bih to voljela jednoga dana, ali moram priznati da nisam baš tako odgojena. Sad moraš ići u školu, sad se moraš udati, sad moraš roditi. Inače sam dijete razvedenih roditelja, tako da želim biti sto posto sigurna, kada se jednoga dana to dogodi, da je to ono pravo” kazala je Andrea.

Inače, Andrea je vokal grupe Magazin od 2010. godine, što je čini najdugovječnijom pjevačicom ove popularne grupe.