BILA JE ZVIJEZDA 90-IH, SAD JE RAZVLAČE ZBOG BANDIĆEVOG GROBARA: Iza atraktivne poduzetnice nekad je stajao otac Maje Šuput!

Autor: Marina Tenžera

Obožavao je luksuz i skupocjena odijela te je uvijek vodio računa o tome kako izgleda – tim riječima poznanici opisuju uhićenog Bandićeva grobara Patrika Šegotu, koji je iz Dubrovnika, gdje je ljetovao, prebačen na godišnji odmor u Remetinec. O Šegoti se, doduše, pisalo i prije ovog privođenja pa je s njim u središte pozornosti prije više od pola godine dospjela Velina Oršolić, bivša pjevačica i dance-pop-zvijezda koja se danas bavi poduzetništvom.

Naime, vlasnica je cvjećarskog obrta preko kojega je dobila u zakup četiri kućice za prodaju na Mirogoju, za koje je Šegota raspisao javni natječaj. Premda se njezina tvrtka Velina Desing uopće nije javila na natječaj, cvijeće je mogla prodavati na atraktivnim lokacijama na glavnom zagrebačkom groblju, a sa Šegotinim padom aktualizirala se afera koja je u medijima nazvana Kućice 2, zbog čega je Šegota ranije dao ostavku.

Kultni trash

Bandić je svojeg operativca zbrinuo u Zagreparkingu, a Oršolić se povukla u anonimnost u kojoj je bila gotovo dva desetljeća, premda je 90-ih, kao 16-godišnjakinja, godinu i pol dana žalila i palila domaćom dance-scenom zahvaljujući svojem jedinom, ali i vječnom hitu “Sherry, Sherry”. Pjesmica s refrenom “Sherry, sherry, tijelo mi treperi, sherry, give me, give me love. Sherry, sherry, noćas me uberi, sherry, give me, give me love tonight”, poznata je svim generacijama te je s godinama dobila status kultnog trasha. Premda Velina godinama nije bila nigdje u javnosti, spominjala se njezina sestra Idora Hegel, poznata klizačica koja je bila bliska s pokojnim Bandićem. No ni sestra Hegel odavno više nije u središtu medijske pozornosti, iako je klizačku karijeru njegovala godinama.

Velinu su za kratkotrajne pjevačke karijere prije 25 godina uspoređivali s Claudijom Schiffer, ona je pak kao simpatična i zgođušna gimnazijalka privlačila pažnju svojim atraktivnim izgledom i intervjuima u kojima je otkrivala kako usklađuje školske obveze i nastupe, jer je slavu stekla kada je pohađala drugi razred srednje škole. Pokazati se do određene granice, bez vulgarnosti, bio je to “sweet sexy” scenski imidž koji je Velina njegovala, tvrdeći da ne želi biti zvijezda jer one bljesnu pa se ugase. Premda je zvjezdani status odbijala, nakon kratkog bljeska ona je doista nestala te se u javnosti posljednji put pojavila tijekom izbora za Miss bikinija 2012. godine, kada je s Đelom Hadžiselimovićem bila članica žirija. Mediji su svojedobno uspjeli doći do ove nekadašnje dance-zvijezde pa se ona prisjetila svojeg hita i dana kada je žarila i palila scenom.

“Bila sam jako mlada i jako zelena. Meni je to u tim godinama bilo simpatično i uživala sam u tom vremenu. No u pjesmama koje sam pjevala nisam pronalazila sebe te sam pokušavala progurati nešto svoje, bilo glazbeni izričaj ili nešto drugo, no to nije prolazilo. Imali su takvu viziju mene kakva je bila i jednostavno dalje nije išlo”, otkrila je svojedobno, tvrdeći da ne voli kada se izvlači nešto iz godina kada je bila klinka i kada se tomu pridaje neka važnost. Kako je tada otkrila, sada pjeva isključivo ispod tuša, a prihode je odlučila ostvarivati kao poduzetnica pa se početkom dvijetisućitih u medijskom prostoru spominjala kao dizajnerica nakita i odjeće, bila je sudionica Cro-a-portera, školovala se u modnoj školi Callegari i usavršavala u Španjolskoj, no izgleda da se zbog nemirnog karaktera ni u modnim vodama nije uspjela dugo zadržati.

Prije nekoliko godina pokreće organsku kozmetičku liniju Eva Maria nazvanu po njezinoj kćeri, proizvode plasira preko web-shopa, a u cvjećarski biznis ulazi preuzimajući od majke Cvjećarnice Hegel, koje je preimenovala u Cvjećarnice Eva Maria, te tako nastavlja dugogodišnji obiteljski biznis. Danas bi se za Velinu Oršolić moglo reći da je poslovno najuspješnija dance-pjevačica iz 90-ih, kada ju je zapazio menadžer Boris Šuput, otac znatno poznatije glazbenice Maje Šuput.

Kada se prije desetak godina razveo građevinski poduzetnik Branko Perković, koji slovi kao jedan od glavnih aktera građevinskog buma u istočnom dijelu Zagreba koji se uz Vukovarsku i Radničku cestu pretvorio u zagrebačku korporacijsku četvrt, gradski kuloari brujali su o njegovoj vezi s Velinom. Navodno je zahvaljujući toj romansi Velina otvorila pizzeriju u poslovno-trgovačkom kompleksu Green Gold, međutim, čini se kako je biznis na Mirogoju ipak bio najunosniji u njezinu portfelju.

Tri tvrtke

Podsjetimo, voditelj podružnice Gradskih groblja Patrik Šegota podnio je ostavku nakon što su otkrivene muljaže s kućicama na glavnom zagrebačkom groblju, i to tako što su na javnom pozivu koji je trajao četiri dana izabrane tri tvrtke osnovane na isti dan, dva tjedna prije raspisivanja javnog poziva. To su tvrtke s istim e-adresama koje su dale identičnu ponudu, a potom su drugoj tvrtki prepustile da ondje radi i zarađuje, i to baš Velini Oršolić, nekadašnjoj dance-zvijezdi i sestri Idore Hegel, otvorene simpatizerke Milana Bandića. Inače je Velina prije izbijanja afere, a prije blagdana Svih svetih, kada se na Mirogoju najviše zarađuje, preuzela mirogojske kućice.









Kada je taj posao doveden pod sumnju, počelo se nagađati da se Velina na sporno proširenje poslova odlučila kako bi pomogla svojoj sestri Idori, za koju se jedno vrijeme govorilo da je u ozbiljnim financijskim problemima, što je, doduše, ona u međuvremenu demantirala, dok se sestra Velina od izbijanja afere ni jednom nije oglasila. Očito nastoji ostati u sjeni, daleko od očiju javnosti, žaleći možda i zbog pjesme koja joj je obilježila glazbenu karijeru, a zbog koje se i danas govori o njoj, doduše, u nekom drugom kontekstu, onom aferaškom.