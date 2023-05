‘BILA JE TAKO POSEBNA, ŠTETA’ Slavna glumica šokirala novim izgledom: ‘Onako lijepa žena pa da ovo uradi’

Glumicu Meg Ryan pamtimo po popularnim romantičnim komedijama osamdesetih i devedesetih, no u posljednje vrijeme sve je manje prisutna u Hollywoodu. Glumica je posljednji put viđena u javnosti u studenom 2022. godine, a sada je izašla u New Yorku kako bi pružila podršku prijatelju i kolegi.

Megan se pojavila na premijeri dokumentarca “Still” glumca Michaela J. Foxa, a kasnije je snimljena i u društvu ostalih kolega glumaca, Billa Muraryja i Elvisa Costella. Mnogi korisnici na društvenim mrežama, vidjevši fotografije, komentirali su kako su je jedva prepoznali.

Meg Ryan, 61, unrecognisable on first public outing in six months https://t.co/pLSguvWWAd pic.twitter.com/JCLwnxGI3j

”Bila je tako posebna, šteta”, ”Bože, zar je to ona?”, ”Onako lijepa žena pa da ovo uradi”, ”Neprepoznatljiva je” bili su tek neki od komentara koji kolaju društvenim mrežama.

Inače, Meg je postala glumica sasvim slučajno. Studirala je novinarstvo na Sveučilištu u New Yorku, a kako bi otplatila školovanje, započela se baviti glumom na nagovor majke. Ubrzo je dobila ulogu kćeri poznate Candice Bergen u slavnoj TV sapunici ”Rich and famous”, redatelja Georgea Cukora. Ta ju je uloga ponukala da se nastavi baviti glumom.

