Bila je svjetski poznata legenda jazza i soula, otišla je prerano: Tek nakon pet sati su shvatili da ne diše

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Na današnji dan prije 12 godina svijet je uzdrmala vijest o smrti britanske pjevačke legende, ekscentrične i jedinstvene Amy Winehouse. Hitovi poput ‘Back to Black’, ‘Rehab’, ‘Valerie’ te ‘Love is a Losing Game’ i danas su jednako popularni kao i nekoć.

Punim imenom Amy Jade Winehouse, ova zvijezda rođena je 14. rujna 1983. godine u londonskoj četvrti Southgate. Roditelji su joj se razveli kada je imala samo devet godina, nakon čega je sa bratom nastavila živjeti kod bake i djeda.

Već sa 13 godina upisala se u školu kazališta Sylvie Young. Mediji su nekoliko godina kasnije prenosili glasine kako je Amy izbačena iz škole radi lošeg ponašanja i piercinga u nosu. No te tvrdnje opovrgnula je sama Sylvia Young, rekavši kako je nikada nisu izbacili. “Škola nije bila za nju, no mislim da je svejedno bila sretna ovdje,” izjavila je Sylvia.





Turbulentan brak i ovisnosti

Svjetsku popularnost stekla je debitantskim albumom ‘Frank’ 2003. godine, a samo dvije godine kasnije izdala je legendarni album ‘Back To Black’ koji joj je donio čak pet nagrada Grammy. Upravo na tom albumu nalazi se jedan od njenih najvećih hitova, ‘Rehab’. To je pjesma koja govori upravo o njenim problemima sa drogom i alkoholom, te opisuje odbijanje pomoći oko liječenja.

2005. godine upoznala je svojeg prvog i jedinog supruga, Blakea Fieldera Civila, za kojeg se u svjetskim medijima šuškalo kako ju je upravo on uveo u pakao droga. Njihova veza bila je iznimno turbulentna, što pokazuje činjenica kako je Amy samo dvije godine nakon vjenčanja uhvaćena na londonskim ulicama sa masnicama po licu i krvi na cipelama. Tada se nagađalo kako je za to kriv upravo Blake, no Amy je navodno rekla da si je sama nanijela ozljede.

Amy je preminula samo tri dana nakon svojeg posljednjeg nastupa u londonskom Camdenu. Tog jutra njen zaštitar Andrew Morris ušao je u njenu sobu te je, zatekavši ju u krevetu, pomislio kako spava. No budući da ni pet sati nakon nije izašla, odlučio je provjeriti situaciju te shvatio da se u tih pet sati nije uopće pomaknula i da ne diše.

Liječnici hitne pomoći koji su ubrzo stigli na mjesto događaja nisu joj mogli pomoći te je proglašena mrtvom. Nakon smrti, njena obitelj pokrenula je zakladu u njeno ime kako bi pomogli ljudima koji se liječe od ovisnosti.

Ova jedinstvena glazbenica tako se pridružila onome što se popularno naziva ‘Klub 27’, koji označava neslužbenu listu popularnih muzičara koji su preminuli u toj dobi. Između ostalih, na njoj se nalaze imena poput Jima Morrisona, Jimija Hendrixa, Janis Joplin, Kurta Cobaina, te Briana Jonesa.