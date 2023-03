‘BILA JE NEOBIČNA ŽENA VATRENOG DUHA!’ Njezine riječi bile su radikalne za to doba: Kako je prva dubrovačka feministkinja stala u obranu svih žena

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Prije točno 114 godina, 8. ožujka 1909. godine, slavio se prvi Dan žena. Odluka o obilježavanju nastala je u Sjedinjenim Američkim Državama deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine, u kojem je stradao velik broj žena. Dan je to koji slavi gospodarska, politička i društvena dostignuća žena kroz povijest pa sve do danas.

Današnji dan obilježava se kao spomen na povijesnu borbu koju su žene morale voditi da bi uživale jednaka prava kao muškarci. Narednih desetljeća žene su dobile pravo glasa, pravo na obrazovanje, pravo na obnašanje svih funkcija u društvu te sva temeljna prava osigurana zakonima.

Tim povodom prisjetit ćemo se imena žene koja je svojim radom zaslužila biti upečatljivija točka na lenti hrvatske povijesti. Radi se o prvoj hrvatskoj feministkinji, koja živjela još u 16. stoljeću u razvijenoj Dubrovačkoj Republici





Radi se o Dubrovčanki Mariji Gundulić Gučetić, koja je dokaz kako se o ženskim pravima nije promišljalo tek u suvremeno doba. “Bila je neobična žena vatrenog duha”, piše povjesničar Tomislav Matić u knjizi “(Ne)poznati Hrvati”, kojom donosi biografije osoba iz svih razdoblja hrvatske povijesti.

Marija je bila velika prijateljica pjesnikinje Cvijete Zuzorić, dubrovačke plemkinje i poznate muze hrvatskih i talijanskih književnika, čiji su lik mnogi slavili u svojim djelima. Cvijetu su mnogi Dubrovčani napadali zbog zavisti ili slobodoumnosti, a Marija joj je stala u obranu, čime je postala prva dubrovačka feministkinja. U posveti napisanoj 1582. godine, objavljenoj 1584. godine u predgovoru filozofskog djela njezina supruga Nikole Gučetića, stala je u obranu svih žena te se zatim žestoko okomila na zavidnike.

Njihova su se druženja s muškarcima u to doba smatrala nepoćudnima, govorili su da se ne druže s njima samo u odjeći nego i bez nje “jer zašto bi se inače muškarci družili sa ženama”. Marija se usudila zastupati tvrdnje da su žene jednako vrijedne kao i muškarci te da zbog toga zaslužuju poštovanje. Previše radikalan govor za Dubrovačku Republiku povučen je iz djela i tiskano je novo izdanje, no posveta je ostala kao svjedočanstvo svojevrsnog feminizma renesanse.

“Vama naslovljujem ovaj rad svojega muža kako bi bio siguran štit protiv onih koji su spremni zbog svoje prirođene zloće gristi i bičevati najljepše i najvrlije stvari, jer ste Vi najvrlija među najljepšima i najljepša među najvrlijima. I moglo bi se dogoditi da će se mnogi začuditi razlogu zašto sam odlučila objaviti ove razgovore pod zaštitom ili obranom ženskog spola. Možda oni vjeruju da smo mi, kao što smo po prirodi nesposobne nositi oružje, također prirodno lišene sposobnosti stjecanja znanja i spoznaje stvari, i da smo daleko od moralnog ponašanja”, stoji u čuvenom pismu obrane hrvatskoj pjesnikinji.

Svojim pismom “Ne manje lijepoj koliko vrloj i plemenitoj ženi Cvijeti Zuzorić” zaslužila svoje mjesto u hrvatskoj kulturnoj povijesti i kao prva hrvatska filozofkinja i rana predstavnica ženskog pisma.