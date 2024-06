Bila je Massimova ljubav u bivšoj državi, doživjela pakao: ‘Zato su govorili da se drogiram’

Autor: I.D.

Pjevačica Dragana Šarić, poznata kao Bebi Dol, prošle je godine privukla pažnju javnosti zbog tvrdnji da se hrani u narodnoj kuhinji u Beogradu. Nakon što je jedan zaposlenik te kuhinje izjavio da “Bebi Dol dolazi po hranu”, u medijima su se pojavile njene najnovije fotografije. Izgleda da je odlučila prekinuti šutnju pred medijima.

Godinama su je neki povezivali s korištenjem psihoaktivnih supstanci, ali ona je te optužbe uvijek negirala, navodeći da bi, da su bile istinite, teško doživjela svoje godine. Također je priznala da je voljela osobu koja je koristila narkotike. “To je bio čovjek koji me je volio i koji je živio sa mnom. Zato su neki govorili da se drogiram, jer kako objasniti nekome da živite zajedno sa nekim tko se drogira, a da to i vi ne radite pored njega. Bila sam naivna i nisam znala prepoznati neke stvari na vrijeme. Poslije sam naučila”, pričala je Bebi Dol za srpske medije.

Inače, poznati domaći pjevač Massimo Savić preminuo je krajem prosinca 2022. u 61. godini nakon kratke i teške bolesti. Osim što je za sobom ostavio neprolazne hitove i svojom vedrinom i pjesmom uveseljavao ljude širom regije, njegov život je, također, bio veoma turbulentan, o čemu je i sam umjetnik otvoreno govorio javno. Jedna od priča iz Masimovog života tiče se njegove burne ljubavne veze s čuvenom Bebi Dol.

‘I bili smo ludi kao puška’

Kako je izgledala ta ljubav, možemo zamisliti tek iz rijetkih osvrta Massima Savića, ali i iz snimke na kojoj zajedno pjevaju ‘Sunce sja, trava miriše’. “Bio je uporan i jednom me je u zračnoj luci dočekao s cvijećem. Tada je počelo sve”, otkrila je jednom prilikom Bebi Dol. “To je bilo jedno jako veselo društvo, od otprilike desetak ljudi. I bili smo ludi kao puška, svih deset. Uvijek je bilo neke love, nije bilo važno jesam li zaradio ja, ili Bebi, ili neko treći. Živjeli smo na visokoj nozi sve do rata. Živjeli smo intenzivno, lijepo, uzbudljivo, avanturistički. Nismo tada znali kako je to dobro. I onda smo sve zeznuli. Prestala je kompletna komunikacija, životi idu dalje i to je to”, ispričao je jednom Massimo u intervjuu za magazin Grazia.

Razlog za prekid mnogi nikada nisu razumjeli. “Nismo se mogli dogovoriti gdje ćemo biti. U Istri, Zagrebu ili Beogradu”, otkrila je Bebi Dol jednom prilikom. Danas je Bebi Dol u braku. Godine 2014. uplovila je u bračne vode s Aleksom Todorovićem, o kojem rijetko kada javno govori. “On je pisac, divno piše. Trenutno piše dvije knjige i radi sa svojim studentima. Jako je vrijedan i pokupio je sve ono najbolje od ovoga svijeta”, dodala je.

“Imao je sreće da naleti na mene i ja ga podučavam tim stvarima što kažem da se očima ne vide. To u Americi nemate ni u obitelji. Aleksa je imao tu nesreću da je odrastao u obitelji gdje je rano izgubio roditelje. Sam je živio, financirao se, školovao i slično meni, život mu je sa strane izgledao bajkovito. Ali, nije to sve tako bilo za njega”, rekla je.









Podsjetimo, jugoslavenska pjevačica Dragana Šarić Todorović, poznatija kao Bebi Dol 1991. godine predstavljala je Jugoslaviju na izboru za pjesmu Eurovizije sa svojom pjesmom “Brazil”. Danas ova 61-godišnjakinja živi u beogradskoj četvrti Vračar, no ne tako otmjenim životom kakvim je živjela prije.