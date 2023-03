‘BILA JE LIPA, SIMPATIČNA, A SAD DO BOGA IRITANTNA!’ Kultni menadžer održao lekciju pjevačici, povrijedilo ju je: ‘Bog ti je sve dao, odmakni se od viška slikanja’

Autor: N.K

Estradni menadžer Ivan Bubalo vjerojatno se dobrano zamjerio pjevačici Franki Batelić nazvavši njene pjesmom ‘katastrofom’ dodavši kako je nekada bila ‘simpatična cura, a sada do Boga iritantna’. Nije dugo čekao na njen odgovor, a kasnije se pokušao iskupiti komplimentima.

“Pregledao sam njenih 15-tak spotova. Plaćeni su sigurno kao dvosobni stan, vrhunski… A od pjesme ni jedna jedina, ali ni jedna, sve katastrofa. Izuzev Sve dok sanjaš Ninčević – Mihaljević. Najveći uspjeh – zadnja na Euroviziji 2018. u Portugalu. Ostale pjesme siguran sam da ih ne znaju više ni autori. Kad je počela ‘pjevat’ bila je lipa simpatična cura. Sad do Boga iritantna, ali i dalje lipa”, napisao je Bubalo na Facebooku.

Njegovu objavu vidjela je i sama Franka koja mu je, očito osjetivši se prozvanom, prvo napisala.





“Drago mi je da ste utrošili vaše dragocjeno vrijeme na gledanje mojih spotova” te na kraju rečenice stavila srce.

“Jesam i spotovi su svjetski, ali ti si pjevačica s izvrsnim vokalom bez osnovnog alata, a to su dobre pjesme, odgovorio joj je Bubalo i nastavio. Kad imaš to, a uz to si i u mogućnosti postani pjevačica, glazbenica koja će uz svoje pjesme i koncerte imat svoju publiku i imat svoje koncerte. Odmakni se od viška slikanja i medija jer je to kontraproduktivno. Bog ti je sve dao.

Neka ti za početak cilj budu koncerti u manjim dvoranama i gradi karijeru da jednog dana dođes u Split. Po gradu tvoji plakati, a u košarkaskoj dvorani 2000 publike koja te došla slušat. Samo promini prioritete”, odgovorio je Bubalo ne želeći uvrijediti pjevačicu.

“Hvala vam na savjetima i brizi”, kratko mu je odgovorila pjevačica.

Bubalo je nakon svega ponovno komentirao Franku na svom Facebook profilu.









“Na moju iskrenu konstataciju (kao i sve do sad) o Franki Batelić gdje sam joj ukazao na njene greške po mome sudu…….Odgovorila mi je vrlo pristojno. Ponovo sam joj u poruci naveo sve šta smatram da griješi….Ali sam joj od srca čestitao kad sam čuo i gledao njenu izvedbu od Drage Diklića, pjesmu “Bila je”. Malo je kazat fantastična. Zašto??? Nije ni prije bio dvojben njen glas, njen izgled, njena interpretacija, falila je pjesma. I eto, kada je pjevala evergreen, bilo je fascinantno”, napisao je Bubalo u srijedu navečer, međutim, na njegove komplimente nije odgovorila.