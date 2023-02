‘BILA JE I MALO PEDOFILKA, ČINI SE MUDRA’ Diva Tereza Kesovija komentirala prvu damu i otkrila koji je muškarac vrijedan divljenja: ‘Privilegija je upoznati ga’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

U Special Happy Showu na Happy FM-u ovaj tjedan gostovala je svjetski poznata diva Tereza Kesovija. Legendarna 84-godišnja pjevačica svoju je karijeru gradila u Hrvatskoj, ali i dobrim dijelom u Francuskoj, što je itekako prepoznato i nagrađeno srebrnim i zlatnim odličjem, koje su joj svojedobno uručili francuski predsjednici Jacques Chirac i Emmanuel Macron.

S obzirom da je desetljećima živjela u Francuskoj, dobro se upoznala s tamošnjim ljudima i običajima. No, nije Kesovija govorila samo o životu u zemlji šansone, već je prokomentirala i aktualna glazbena zbivanja u Hrvatskoj, u čijem su središtu već deset dana bend Let 3 i pjesma “Mama ŠČ!”.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Happy FM (@happy__fm)

‘Dame sumnjivih morala’

Tijekom godina provedenih u Francuskoj, Kesovija je ponešto naučila o Francuskinjama, ženama koje se rađaju i žive u zemlji mode, parfema i umjetnosti, a otkrila je što o njima misli. “Ništa pretjerano. One svoj imidž više imaju zahvaljujući svojoj povijesti, slavnim Francuskinjama koje su bile šik dame, no isto tako i dame sumnjivih morala, malo im je nagnuta ta moralna vertikala kao kosi toranj u Pisi. No, generalno o Francuskinjama i Francuskoj imam dobro mišljenje.”

Prokomentirala je i francusku prvu damu, 69-godišnju Brigitte Macron: “Ona je u svojoj mladosti bila profesorica ili učiteljica svom suprugu, današnjem predsjedniku Emmanuelu Macronu, neminovno ima više godina od njega, dakle bila je i malo pedofilka. No interesantno je u kojoj mjeri ona dobro izgleda, a čini mi se i mudra”, kaže Tereza.

‘Privilegija je upoznati ga’

Kesovija je prije nekoliko godina snimila duet s nikad popularnijim riječkim bendom, pobjednikom Dore, Letom 3. Suradnja na pjesmi “Sam u vodi” izazvala je mnogo pozitivnih komentara, a ni pjevačica nije krila oduševljenje, kao ni sada. “Let 3 je za mene zakon, ja njih zaista volim i poštujem, radila sam s njima na pjesmi ‘Sam u vodi’. Njihove tekstove teško je razumjeti, ali baš u svakom svom djelu Let 3 ima poruku.”









Diva ne krije ni da su joj oni bili favoriti: “Naravno da smo kod mene doma navijali za njih na Dori. Mislila sam da ću ostati bez glasa za sva vremena, a njihov odgovor je bio: ŠČ. Bit će u finalu, sigurna sam, bit će i dosta galame jer s one dvije rakete koje se pojave na sceni, one nisu agresivne, no tu su. Znamo dobro kome je upućena kritika – Rusiji i Ukrajini. No, kako su lijepo rekli – samo nam ljubav treba; pusti sve te gole stražnjice i rakete, ljubav je bitna. Nek’ prestane taj kaos rata, bijede, patnje i da pokušamo živjeti u miru”, poručila je Tereza i osvrnula se i na Damira Martinovića Mrlu.

“Mrle je stvaralac, on provodi dane i noći pred spavanje razmišljajući o sljedećem ostvarenju, u to sam uvjerena. Upoznati ga trebala bi biti privilegija svakog čovjeka”, zaključila je.