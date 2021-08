BIJESNI BOŽIDAR IZ ‘VEČERE ZA 5’ NE ODUSTAJE: ‘Servirali su kao da im se ptica pos*ala na tanjur!’

Autor: Š. P.

Prošlu sezonu RTL-ova kulinarskog natjecanja “Večera za 5” obilježio je ispad 66-godišnjeg kuhara Božidara Miodragovića koji je, nakon samo 17 bodova dobivenih za svoje specijalitete, pred kamerama izgubio živce te počeo vrijeđati ostale kandidate.

Ako ste zaboravili o čemu je riječ, pročitajte više! (VIDEO) BIZARNI INCIDENT NA SNIMANJU ‘VEČERE ZA 5 NA SELU’: Kuhar brutalno izvrijeđao kandidate zbog loših ocjena!

Po svemu sudeći, strasti se nisu smirile ni tri mjeseca nakon što je zbog svoje eskplozivne reakcije završio na svim portalima. Paljbu je nastavio u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju, ne štedeći pritom na teškim riječima za ekipu s kojom se tog proljetnog tjedna natjecao za pobjedu.

“Ne kajem se zbog svojih postupaka, oni su ološi! Sami su priznali da nisu ocjenjivali jela nego mene. To je strašno! Meni je najvažnije da me struka podržala, i to iz cijele regije. Poslali su mi poruke podrške i to mi najviše znači”, ustvrdio je Miodragović.

Govoreći o večerama svojih protukandidata, zaključio je: “A kako su tek to servirali, kao da se ptica posrala na tanjur!”.

Natjecateljica Neda i dalje mu je trn u oku. “Pazite, ta ista Neda, ona je već prvog dana snimanja, kad još i nije došlo do večere rekla: ‘Dobit će Božo metak u petak!’ O čemu mi pričamo… Pa izmislili su da mi je desert imao dlake. Neda je sve zakuhala, tu nema govora. Samo mi je žao da je nisam izbacio vani sa snimanja”, izjavio je Miodragović.

Priznao je i da su ga moderatori Facebook stranice “Večere za pet” blokirali, ali i da bi ponovio dolazak u emisiju – ali, citiramo, “samo s pravim ljudima”.