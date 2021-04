BIJES NAKON INTERVJUA NE JENJAVA: ‘Harry je razmaženo derište čija je familija trpila njegova sr**a godinama, kad shvati šta je izgubio plakat će’

Autor: Dnevno

Princ Harry (36) i Meghan Makle (39) zasigurno nisu očekivali da će se u Americi osjećati još gore, nego s kraljevskom obitelji, a upravo to im se počelo događati nakon što su dali intervju Oprah Winfrey (67).

Naime, iako se osjećao sjajno nakon što se odrekao titule i otišao dalje od svoje obitelji, u Britaniji vlada popriličan nemir među stanovništvom zbog intervjua kojeg su dali, a koji se čini se, neće tako brzo smiriti.

Nedostatak poštovanja prema monarhiji

Kraljevski stručnjak rekao je da je razlog trenutnog neprijateljskog raspoloženja prema Meghan i Harry to što par nije pokazao poštovanje prema monarhiji i Velikoj Britaniji.

Autorica i stručnjakinja za kraljevsku obitelj, Anna Pasternak (53), izjavila je: ‘Mnogi ljudi smatraju da je intervju totalni nedostatak poštovanja prema monarhiji i u izvjesnom smislu prema Britancima. Jer monarhija je dio britanske psihe. Dakle, ovo uništavanje monarhije također se može promatrati kao udar na Britaniju.’









Saznala je i da su princ Charles, princ William, vojvotkinja Kate Middleton i kraljica Elizabeta II. bili izrazito šokirani i rastuženi navodima bivšeg kraljevskog para.

“Harry je razmaženo derište, priča da familija nije uz njega, 10 plus godina su trpili njegova sr**a, kad shvati šta je izgubio plakat će”, samo je jedan od tisuće komentara ove situacije. Obožavatelji su podijeljeni na one koji misle da je ovaj par dobro učinio i one koji su uvjereni da će kraljicu ovakvo ponašanje “odnijetu u grob”.

Harry i supruga Meghan službeno su napustili monarhiju krajem ožujka 2020., a njihov potez u javnosti je prozvan ‘Megxit’.









Najprije su se preselili u Kanadu, a potom u SAD, gdje žive sa sinčićem Archijem (1), koji uskoro će maleni dobiti i sestricu.