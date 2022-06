BEZVREMENSKA LJEPOTA FANI ČAPALIJE: Gotovo 30 godina nakon što je postala Miss Hrvatske, i dalje zapanjuje svježinom i elegancijom

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Bivša Miss Hrvatske Fani Čapalija bila je jedna od poznatih uzvanica na obilježavanju pedeset godina poznatog splitskog hotela Le Meridien Lav.

Za glamuroznu vrtnu zabavu pored bazena na kojoj je pjevala glazbena diva Tereza Kesovija, Fani je odabrala neobičnu bijelu kombinaciju koja je istaknula njezinu preplanulu put i potvrdila dobru staru izreku ‘manje je više’.

Fani je 1993. godine proglašena najljepšom Hrvaticom, a na svjetkom izboru ušla je u pet najljepših žena na svijetu.





“Divna sjećanja, naravno, bilo je to jedno od najuzbudljivijih i najljepših razdoblja u mom životu, ali svakako mislim da je važno sve zajedno staviti u kontekst vremena u kojem se to odvilo, a Hrvatska postala vidljivija u globalnim okvirima. Ta me činjenica još uvijek ispunjava neizmjernim ponosom”, prisjetila je Fani nedavno za Story.

“Vodim miran život, lišen svakog stresa… Bavim se sobom i ljudima koje volim i uistinu se smatram privilegiranom osobom, koja uživa u malim stvarima, šetnjama uz more, druženju s prijateljima i obitelji. Veselim se svakom lijepom danu. U okvirima današnjeg vremena, smatram to velikim bogatstvom koje ljubomorno čuvam”, dodala je splitska ljepotica.

