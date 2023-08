Bez tragedije ove žene, nitko ne bi znao za Fahretu: ‘Umrlo mi je sve, a rodila se zvijezda, Lepa Brena’

Autor: Barbara Grgić

Lepa Brena jedna je od najvećih balkanskih zvijezda, ona je žena koja je doslovno preko noći postala i ostala senzacija.

Međutim, da nije žene po imenu Spasu Mečanin, nitko ne bi niti znao za Fahretu Jahić. Upravo je ona zaslužna za njen uspjeh. Naime, Spasa je pjevala u bendu “Lira šou”, gradivši uz Sašu Popovića sjajnu karijeru. No, njezin tadašnji dečko, boksač Mališa Nikolić, nije želio da mu buduća supruga bude pjevačica.

Pojavio se na jednom od nastupa i Spasu “oteo” s bine. Dugo godina kasnije, Spasa je ispričala svoju verziju priče.





“Taj bokser koji se spominjao je moj pokojni muž Mališa Nikolić. Nije me oteo na sceni, već me je odveo kući i vjenčali smo se u Smederevu 13. siječnja 1980. Vjenčala me je bivša djevojka Saše Popovića. U siječnju smo se uzeli, a u travnju sam izgubila bebu. Doktori su mi rekli da više nikad neću imati djece, ali, eto, poslije sam rodila Miloša. Nažalost, bez muža sam ostala vrlo rano. Mališa je poginuo u prometnoj nesreći 1983 godine”.

‘Umrlo mi je dijete i rodila se zvijezda’

“Lira šou” uskoro mijenja ime u “Slatki greh”, a u nj je ušetala anonimka Fahreta Jahić, koja će kroz samo nekoliko mjeseci postati najveća glazbena senzacija na Balkanu – Lepa Brena.

“Breni je bilo suđeno, a meni se zlo dogodilo na sceni. Umrlo mi je dijete i rodila se zvijezda, Lepa Brena. To je toliko simbolično i strašno. Zato mi je suprug zabranio pjevati. Ležala sam mjesec dana u bolnici u Brčkom, imala sepsu u početnom stadiju, mjesecima se nisam mogla oporaviti. To je bila prekretnica. Tada sam ostavila ‘Lira šou’. To je moja velika rana, moj bol, nešto što neću nikad preboljeti”, ispričala je Spasa.

‘Ta kršna Bosanka je imala plan’

Svoju verziju priče o Spasi i Breni svojvremeno je ispričao i sami Saša Popović.









U jednom se intervjuu prisjetio kako su mu ljudi tada govorili da ima jedna Bosanka koja pjeva “neke igranke, trese”. Ta Bosanka bila je Fahreta Jahić, buduća Lepa Brena, ali Saši se na “prvu” uopće nije dopala.

“Došla je neka kovrdžava u kožnom prsluku, kožnim hlačama i bijeloj košulji, onako baš jaka. Kaže: ‘Ja sam Brena’. Kad je to izgovorila, mi svi u smijeh. Ja ništa, čekam sljedeću. Naš drug Caka mi onda kaže da je to ta o kojoj su nam pričali. Bio sam kulturan i saslušao sam je. Poslije sam rekao Caki da nema teorije da ona pjeva”, ispričao je Popović.

Međutim, protiv “kršne Bosanke” nitko više nije imao ni šanse.









“Spasa Mečanin bila je najskandaloznija pjevačica tog vremena! Penjala se na stolice, bila je pravi šoumen i znala je s gostima. Ali sve to što je radila bilo je sa stilom, bez vulgarnosti i u sklopu programa koji su oni kao bend imali. Zato su njihovi nastupi bili toliko posjećeni i o Spasi i grupi su svi pričali. Za svoje vreme bila je prava seks-bomba”, dodao je Popović.

Spasa se danas preziva Nikolić. Živi povučeno sa sinom Milošem, ali se s nostalgijom prisjeća vremena kad je pjevala u grupi Saše Popovića.