U petak je obilježena 130. godišnjica rođenja za neke i najvećeg hrvatskog pisca u povijesti Miroslava Krleže. Na ovu obljetnicu BBC na srpskom objavio je poveći tekst o čovjeku koji je obilježio hrvatski književnost 20. stoljeća. Pritom su dosta toga pisali o njegovu odnosu s Josipom Brozom Titom, no zanimljivo je i da nisu preskočili istaknuti i kako je spasio pokojnog predsjednika Franju Tuđmana od višegodišnje robije.

“Hrvati i Srbi su isti komad kravlje balege koje je kotač povijesti presjekao po pola”, podsjećaju na ovaj Krležin citat, naglašavajući kako njegovi stavovi i četiri desetljeća poslije smrti izazivaju brojne rasprave.

“Napisao je desetine romana poput „Povratak Filipa Latinovića”, „Na rubu pameti”, „Zastave”, putopisa, novela, drama među kojima su najpoznatije „Gospoda Glembajevi”, „U agoniji”, „Leda”, ali i eseja, dnevničkih zapisa i poezije. Upamćen je i kao enciklopedist i osnivač Leksikografskog zavoda u Zagrebu koji nosi njegovo ime. Dežmekasti intelektualac bez diplome, ali i bez dlake na jeziku, vedrih očiju i razoružavajućeg osmijeha, poznat i po nadimku Fric, proveo je čitav život a jednom ženom i drugovao s doživotnim jugoslavenskim predsjednikom Josipom Brozom šest decenija”, piše BBC na srpskom.

“Dok mu u Srbiji pojedini spočitavaju hrvatski nacionalizam, u Hrvatskoj nekima smeta Krležino komunističko određenje i jugoslavenska orijentacija. Ipak, ni jedni, ni drugi, ne osporavaju njegovu književnu veličinu”, ističu pa kratko podsjećaju na epizodu s Tuđmanom pokraj koje su objavili fotografiju prvog hrvatskog predsjednika u društvu pisca i njegove supruge Bele Krleže.

Through his mediation with Tito in 1972, #Krleza saved Franjo Tudjman from several years in prison. Although nominally considered a regime communist writer, in fact, he was supervised for the rest of his life and in a kind of carefully controlled freedom. pic.twitter.com/43cC4VLZZ1

— mirko (@mircosich1) July 7, 2021