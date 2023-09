Battifiaca trpi ozbiljne posljedice: ‘Ostalo mi je manje od 20 posto vida’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Popularni voditelji, glazbenik i komičar Mario Lipovšek Battifiaca (52) poznat je u Hrvatskoj i kao jedini voditelj s albinizmom, zbog čega se ističe gdje god da dođe. No, koliko god posebno izgledao, sam izgled nije to što Battifiaci stvara probleme.

U razgovoru za Story progovorio je o tegobama koje su posljedica albinizma, rijetkog genetskog poremećaja koji ima jedan od 20 000 ljudi u svijetu.

“Ne mogu si pomoći šalabahterom”

“Naučiš živjeti s time, ali ono što me najviše muči je to što uz albinizam ide i slabovidnost. Ja u svom poslu moram puno više toga naučiti napamet za razliku od svojih kolega jer si ne mogu pomoći šalabahterom”, rekao je Battifiaca i dodao kako najveći problem ima sa vidom.





“Meni je još ostalo manje od 20% vida, a albinizam često sa sobom vuče i sljepoću, tako da još je ovo i ok. Na daleko vidim relativno dobro, ali ove sitne stvari čitanje i tako dalje, e tu mi trebaju povećala”, otkrio je Battifiaca.

“Ne mogu na sunce”

“Snalazim se. Zato čujem predobro i pamtim glasove, jednom kad čujem osobu, odmah je zapamtim. Druga stvar je to što ne mogu na sunce, tako da ima to svojih minusa”, rekao je i progovorio o tome kako se s albinizmom teže nosio u djetinjstvu i to upravo zbog zadirkivanja druge djece.

“Djeca znaju biti vrlo okrutna”

“To stanje sa sobom nosi i neke psihološke momente u djetinjstvu jer djeca znaju biti vrlo okrutna, no pozitivna strana je što te nauči kako reagirati na neke prozivke, ismijavanja, a i ranije očvrsneš nego ostali”, zaključio je Battifiaca.