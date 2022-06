‘BAŠ JE ISPAO ŠU*AK’: Damir šokirao gledatelje, Josepfina se javila u komentarima i otkrila sretne vijesti

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Međimurac Damir Toplek jedan je od farmera 14. sezone “Ljubav je na selu” koji je u emisiji emitiranoj u četvrtak odabrao djevojku koju vodi sa sobom na odmor. Toplek je odlučivao između dance ikone 90-ih, Nikite Ivošević i ‘zlatne djevojke’ Josephine Zebić iz Siska.

Kad je došao trenutak odabira, Damir je učinio neočekivan potez koji je šokirao gledatelje, a ni natjecateljice nisu ostale ravnodušne. Naime gledajući djevojke, Damir je rekao Nikiti da je pobjednica showa, što ju je silno razveselilo te mu je poletjela u zagrljaj. No, potom se dogodio neugodan trenutak u kojemu je rekao da, iako je Nikita pobjednica showa, na putovanjevodi Josephinu i time dao do znanja da je ona djevojka koju je odabrao u showu.

Josephina je kasnije Damiru rekla da nije sumnjala u to da će odabrati nju, no on je rekao kako je na njenom licu primijetio nevjericu nakon što je na trenutak djelovalo kao da je odabrao Nikitu. Sama Nikita izjavila je da joj nije žao što je odabrao Josephinu te je paru zaželjela sve najbolje bez imalo zamjerki.





No, iako Nikita nije zamjerila Damiru tu neugodnu situaciju, dio gledatelja jest, a svoje nezadovoljstvo otkrili su na društvenim mrežama. Neki ga nazivaju “idolom za široke mase”, drugi “šu*kom”, a u komentarima se javila i Josephina koja je dala naslutiti u kojem se smjeru nastavio razvijati njihov odnos.

“Baš je sa ovom igricom ispao šupak prema Nikiti”, “Kako podlo, nisko i pokvareno od ovog narcisiodnog poremećaja od čovjeka. Za zbljuvati se. Moraš baš biti kompletan de..l bez imalo osjećaja da ovako nešto napraviš nekome s kim si provodio dane u zezanciji. Ne kažem da je trebao izabrati Nikitu, ali ovako podlo i pokvareno postupiti prema nekome može samo samoljubno deb…o stvorenje. Nečovjek. Gadi mi se”, kritizirali su Damirov potez gledatelji, a drugi su ga nahvalili riječima poput:

“Zvijezda je rođena, Damir će postati idol širokih masa”, “Damir me ugodno iznenadio odabirom Josepfine. Sretno im”. “Uplašilo me da bi mogao odabrati Nikitu. Žena je ok, ali nije za njega”, “E ovo mi je bilo vrh! Konačno neki pametan potez od ovog Damira..A bila sam sigurna da će odabrati Nikitu”, “Haha baš ju nasanka”, “Meni je Damir baš drag čovjek, a i odabrao je ženskicu baš ok”, “A jest je isfura”.

Zanimljivo, u komentarima se javila i sam Josephina koja je dala naslutiti da je s Damirom u sretnoj ljubavnoj vezi, koja bi se mogla razviti u nešto puno više. “Dobar je, a ja spremna na sve”, poručila je.