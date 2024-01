Bare progovorio o odnosu sa sinom: ‘Njemu ću dati ono što je zakopano u mojoj duši’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Glazbenik Goran Bare (58) progovorio je o svojoj obitelji, odnosu sa roditeljima, sestrom i sinom. Bez ustručavanja, otkrio je koliko je ponosan na svog sina. Posebno je bio dirljiv trenutak kada je progovorio o svojoj sestri.

Upitan kako ona gleda na njegovu glazbu, otkrio je da zna koliko je ponosna na njega, iako nisu previše u kontaktu te da nikada nije bila na njegovom koncertu, a otkrio je jednu vrlo emotivnu anegdotu.

“Na televiziji su bile nominacije za Porin, čuo sam iz njezine sobe dreku i viku”

“Sjećam se kad sam silom prilika bio gost u kući mojih roditelja, a ona je tad živjela s njima i svojom obitelji. Imao sam sobicu, živio sam tu dvije godine. Na televiziji su bile nominacije za Porin, pa kad su mene nominirali, čuo sam iz njezine sobe dreku i viku, veselje, pljeskanje ‘To, bracooo, bravo, bracooo’. Ja sam za nju uvijek bio mali braco, koji je eto tako malo…, ali me razumjela, za razliku od roditelja, koji me nikad nisu razumjeli”, rekao je Bare za 24sata.

“Kad sam s njim, to je samo nas dvoje”

Njegov sin završio je dva fakulteta, na što je Bare iznimno ponosan te je nekoliko puta bio na koncertu svog oca, što se glazbeniku baš i nije svidjelo.

“Nije mu baš svejedno kad me vidi onako puknutog i ludog na bini. On je navikao mene vidjeti drugačijeg, nježnog oca. Bolje mu je da to ne gleda. I za njega je bolje i za mene bolje. Znam da onda mogu publici dati sebe onakav kakav jesam, a njemu ću dati ono što je zakopano u mojoj duši, a to je ta ogromna ljubav prema njemu. Ovako ja moram dati ljubav publici i on je tu samo dio publike, to nije to. Ja kad sam s njim, to je samo nas dvoje. Publici sam ja Goran Bare, a sinu otac”; zaključio je glazbenik.