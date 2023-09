Bare o stvaralaštvu u trećoj životnoj dobi: ‘Ovo je do sada najbolje što radim’

Autor: Barbara Grgić

Najveći koncert turneje Goran Bare & Majke tour održat će se u Zagrebu, 30.9. u Košarkaškom centru Dražen Petrović, a pripreme benda za zagrebačku pozornicu su u tijeku.

Voditeljica Gina Damjanović razgovarala je s legendarnim rokerom koji nije krio zadovoljstvo dosadašnjim koncertima na turneji, a vjeruje da će u Zagrebu nastup biti poseban.

Otkrio je mnoge zanimljivosti o suradnji s rock ikonom i glazbeni producent i basist Majki, Mario Rašić: “Ljudima se jako sviđa što je iskren. U svojim tekstovima je iskren. On pjeva svoj jad i čemer i bol i ljubavi..on ne otvara usta bez veze”.





Najavljuje najbolji koncert u životu

Najveći koncert turneje, onaj u Zagrebu 30.9. se bliži, a Bare je otkrio dojmove o turneji do sada:

“Bilo je odlično! Nisam uopće očekivao da ćemo baš u svakom gradu imati punu dvoranu, da će svi pjevati, da će svi skakati. Izvrsno je! Oduševljen sam! I sa suradnjom s TOP RADIJEM i s nama i s publikom i svime”.

Vjeruje da će i u Zagrebu biti posebno.

Stvaralaštvo u koroni

Veliki roker je jednom prilikom kazao da je s bendom prije covida napravio tri pjesme i da mu je do proljeća plan dovršiti album.









“Je, super nam je krenulo. Sve je to odlično. Čak smo snimili dva spota. Došli smo u našu diskografsku kuću s jednom pjesmom samo da ljudi čuju kako je to otprilike trebalo zvučati, međutim, oni su rekli ‘hoćemo obje!’. Sve je to već tu, ali taj covid nas je toliko sasjekao, sve moguće ljude koji se bave nekom vrstom umjetnosti, mislim da je kao da te netko šiknuo lopatom po glavi”, rekao je glazbenik.

Samo jednoj osobi pokaže sve što napravi

A može li zamisliti da više nikada ne nastupa i da se isključivo posveti autorskom radu, rekao je:









“Mislim da bih se mogao zamisliti, ali da bi svakako došao taj trenutak kada bih rekao: ‘hoću jedan koncert!”

Postoji osoba kojoj Bare prvoj pokazuje kada nešto novo stvori, a otkrio je i neke detalje oko novog albuma:

“Prvi koji čuje je Mario Rašić. On je producent i on sa mnom surađuje na glazbi, na aranžmanima i na produkciji. Prvoklasni je glazbenik. Mislim, čovjek jedva čeka da počnemo. Bili su neki mali problemi oko mene, covid me zakucao za krevet. Digli smo se kao da se to nije ni dogodilo. Jedva čekam idući koncert! Najviše što me trenutno pali je to što radimo tu glazbu za sljedeći album koji će sigurno biti puno bolji nego prošli”.

Tvrdi da nije perfekcionist

Kaže legenda hrvatskog rocka da nije perfekcionist.

“Nisam perfekcionist nego želim uvijek raditi nešto drugačije. Za mene su ‘Nuspojave’ perfektno snimljene, perfektno otpjevane, producirane itd. Sve je perfektno na tom albumu. Tako da nije u tome spika. Priča je u tome da se ja ne želim ponavljati. To sam toliko dugo radio i s Majkama 80-ih, 90-ih, s Plaćenicima je ipak bilo malo šaroliko”, rekao je glazbenik i dodao:

“Kada sam počeo raditi ovo treće životno doba – ovo je do sada najbolje što radim. Znam da ljudi obožavaju neke pjesme iz starina, ali mislim da će ovo sada, od ‘Teških boja’, ‘Nuspojava’ i sljedeći album i onda još jedan album – mislim da će to ostati zabilježeno kao nešto najbolje”, istaknuo je.

Rašić o Bari: ‘Super je raditi s njim’

Glazbeni producent i basist grupe Majke, Mario Rašić nakon Gorana sjeo je preko puta Gine Damjanović i otkrio zanimljivosti o radu s legendom hrvatskog rocka. Naime, zajedno surađuju već dvadesetak godina s manjim prekidima. Rašić je glazbeni producent albuma ‘Nuspojave’, a rade i novi album zajedno.

Kako je njemu iz perspektive aranžera, producenta raditi s Goranom, ali i što ga u njegovom autorstvu najviše inspirira, otkrio je:

“Super je raditi s njim. Jako je inspirativan. Užasno mi se sviđaju njegovi tekstovi i onda ja u principu po tim tekstovima pokušavam složiti muziku, zapravo, da bih dočarao taj tekst, da bi taj tekst još više izašao van. I onda mi je to totalni izazov. Nije bez veze sad u stilu ‘ajmo napraviti pjesmu’, nego svaka ta pjesma ima neku poruku i onda je ful izazov podržati to s muzikom”.

Bare i Rašić isto razmišljaju kada je u pitanju stvaranje zvuka benda.

“Ne okrećem se za onim starim Majkama s obzirom na to da i Bare razmišlja jednako kao ja, tj. zajedno dijelimo razmišljanje po tome pitanju – autor mora ići dalje, stvari se moraju mijenjati. Glupo bi bilo i bez veze da čovjek koji se već lagano približava šezdesetima i dalje pjeva stvari tipa ‘Zbunjen i ošamućen’ i sl. Stvari se moraju mijenjati. Autor ako je na nekom poznatom tlu to nije dobro”, rekao je glazbeni producent.

A što mu je najvažnije u studiju, a što na pozornici:

“U studiju i na pozornici mi je najvažnije da je Bare dobar, da je na onoj ‘high level’ energiji. To je najvažnije. I onda ako je on dobar i ako je energetski jak, onda sve funkcionira. Tako isto i u studiju”.

Bare već desetljećima ima veliku bazu obožavatelja

Gina je pitala Rašića da objasni iz svoje perspektive što je ono što ovog velikog hrvatskog rokera čini posebnim umjetnikom i performerom, s čime najviše osvaja publiku:

“Dosta sam pričao s ljudima, prilaze mi, govore muzičari, civili, publika..svi izgovore isto: ‘On je iskren’. Ljudima se jako sviđa što je iskren. U svojim tekstovima je iskren. On pjeva svoj jad i čemer i bol i ljubavi..on ne otvara usta bez veze. To je moje viđenje njega. Sve što kaže, stoji iza toga. (…) Svi se vežu za to, to im je iskreno, istinito. To je stvar koja je u principu potonula općenito u glazbi, iskrenost. Dosta toga je pro forme…”

“Umjetnost proizlazi iz iskonske potrebe za stvaranjem i izražavanjem emocija, a Bare nema problem s tim”, dodala je Gina, a njegov dugogodišnji suradnik zaključio: “On će reći svugdje, u svakom trenutku ono što misli i onda naravno imaš ljude koji to zamjeraju, a imaš ljude koji to dožive kao super stvar”.