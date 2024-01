Barbara Vicković doživjela zlostavljanje od kolege: ‘Nasrnuo je na mene, počela sam vikati’

Autor: I.D.

Glumica Barbara Vicković svakodnevno oduševljava gledatelje svojom ulogom Anđele Akrap u seriji Kumovi. Inače, ova je glumica rođena u Zadru i već je 30 godina članica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a iza nje je više od šezdeset uloga u predstavama, filmovima i TV serijalima.

Barbara je u “Kumovima” već nekoliko sezona, tumači lik Anđele Akrap, supruge načelnika općine Zaglave. “Znalo je biti, jer nekad bi snimanja trajala i dvanaest sati – od sedam ujutro do sedam navečer. Snimaju dvije ekipe na dvije lokacije. No, naravno da tako velika i ozbiljna produkcija ima plan rada, koji je kod nas bio genijalno organiziran. Dobivali smo tjedni raspored, a ja, kao ni ostali glumci, nisam snimala svaki dan”, otkrila je Barbara za Gloriju.

Naime, glumica je tada progovorila i o tome da je tijekom Domovinskog rata u ravnokotarskom selu Nadinu život izgubila njena baka Ivanica. “Ostala je u selu nakon pada Škabrnje i neko vrijeme živjela u Nadinu tijekom okupacije, a onda je pred Uskrs ubijena i zapaljena u konobi”, započela je.

‘Znam da zvuči grozno’

“Identificirali smo je nakon rata. Bila je najbolja žena na svijetu i ništa joj nije bilo teško učiniti za nas. Nikad neću zaboraviti kako nam je pekla kruh i kilometrima hodala do dućana da kupi kekse”, dodala je.

Uz to, Barbara je početkom svoje glumačke karijere doživjela neugodnost od starijeg kolege, bila je žrtva seksualnog uznemiravanja. “Bila sam jako mlada, imala sam 21 – 22 godine, ali sam svog zlostavljača – istukla. Znam da zvuči grozno, no to je bio jedini način da se obranim”, priznala je.

“Bila je riječ o jednom starijem kolegi s kojim sam bila bliska jer smo zajedno radili, a k njemu i njegovoj obitelji čak sam dolazila doma. Jednom sam bila kod njih kad je padala kiša, a on je inzistirao da me odveze kući jer nisam imala kišobran”, nastavila je.

“Ni na kraj pameti mi nije bilo da bi mogao zloupotrijebiti moje povjerenje pa sam pristala. No, u jednom trenutku je skrenuo u neku ulicu i nasrnuo na mene. Počela sam vikati i udarati ga. Svašta sam mu izgovorila i na kraju pobjegla iz auta. Nakon toga me više nikad nije uznemiravao, niti pokušavao omesti na mom profesionalnom putu”, zaključila je Barbara, koja je iz dva braka ima dva sina, Matiju i Frana.