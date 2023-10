Barbara Nola o gubitku supruga: ‘To se ne može preboljeti’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Na HTV-u uskoro kreće nova serija ‘Gora‘ u kojoj jednu od uloga ima i Barbara Nora. Riječ je o prvoj TV ulozi nakon smrti njeno supruga, redatelja Lukasa Nole, koji je preminuo prije skoro godinu dana.

Glumica je progovorila o tome kako se danas nosi s gubitkom. “Teško. Od dana do dana. Puno radim i to mi pomaže jer se moram fokusirati na likove koje igram i njihove živote. Pokušavam biti aktivna i brinuti se o voljenim ljudima oko sebe i o sebi. To se naravno ne može preboljeti i to je tako kako je”, rekla je u razgovoru za Večernji list.

“Veličanstveno je što nam je Lukas ostavio još jedan film”

Na ovogodišnjem Pulskom festivalu predstavljen je posljednji Lukasov film “Escort“, kojeg je uspio završiti prije smrti, a u njemu se našla i Barbara, koja se neizmjerno veseli zagrebačkoj premijeri.





“Toliko je veličanstveno to da nam je Lukas ostavio još jedan film. I to film kojim je ujedinio sve čime se kroz svoju umjetnost bavio. Film je izrazito žanrovski, uzbudljiv triler s erotskim momentima i pomaknutim likovima, a onda u jednom momentu postane ludi art koji djeluje poput halucinacije glavnog lika”, komentirala je Barbara i dodala:

“Glumci na čelu sa Živkom Anočićem su maestralni. Hrvojka Begović, mlada Lena Medar, Krešo Mikić, Igor Kovač, Bariša, Butijer, ma baš majstorska ekipa. Film je nekako i dječački razigran i opet mračan prikaz naše tranzicijske stvarnosti. Nitko u njemu nije nevin, ni ovi bogati i povlašteni ni ovi koji se osjećaju prevareno i gubitnički. Film izgleda fenomenalno. Mladi snimatelj Frane Pamić, kojemu je ovo prvi dugometražni film, stvarno ga je genijalno snimio”, komentirala je glumica.

Barbara i Lukas bili su jedan od najpoznatijih hrvatskih parova. On je zaveo nju dok je još bila srednjoškolka, a do zadnjeg dana bili su ludo zaljubljeni. Proveli su 28 godina u braku i dobili djecu Jakova i Maru. Iako je Lukasu osam godina prije smrti dijagnosticiran rak grla, par nikada nije gubio optimizam.