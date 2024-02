Barbara Kolar objavila fotografiju iz provoda i pokazala najvažniju osobu u životu

Autor: G.B.

“Ulaznice za ‘Hamleta’ kupila sam prije 2 mjeseca, ali svaki dan čekanja se isplatio – već dugo nisam gledala nešto toliko lijepo”, napisala je to na svom Instagram profilu nasmiješena voditeljica Barbara Kolar (53) u društvu majke, koju je ovih dana izvela u Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu.

Dame su ostale oduševljene koreografijom, kostimima, scenom, solistima i ansamblom. Zadovoljna je, kaže, bila i njezina majka. Dašak atmosfere podijelila je voditeljica i na svom profilu.

“Prekrasne”, “Baš ste zgodne”, “Mama se ne mijenja”, “Baš mi je drago da ste uživale”, “Divne ste”, “Neka ste mi uživale”, samo su neki od komentara koje je Barbara dobila ispod objave.

Žao joj je što u djetinjstvu nije bila mrvicu nepodnošljivija

“U Bjelovaru sam živjela od svojih vrtićkih dana do kraja osnovne škole. Bilo je to zaista prekrasno djetinjstvo u malom gradu, u kojem je sve nadohvat ruke, s puno igre i prijatelja. Bilo je to jako lijepo vrijeme”, ispričala je Barbara u jednom intervjuu.

Rekla je da često zna reći kako joj je žao što nije bila bar mrvicu nepodnošljivija, ‘čisto da i njezini roditelji znaju kako je to kad ti dijete ‘skuha frku’. Šteta je, kaže, što su ostali zakinuti za takav doživljaj.

‘Znala sam biti kolovođa raznih gluparija. Jedanput sam inicirala ulazak u školu kroz prozor – kroz normalna vrata do učionice je trebalo proći pola škole, pa je ovo bila racionalna odluka kako iskoristiti odmor do zadnje sekunde. Vidjela nas je profesorica i tužila razrednici, koja nas je onda pozvala na red i odgovornost. Uredno sam ustala kad je pitala tko je sve sudjelovao u nepodopštini, ali me posjela uz komentar: ‘Ne moraš se ti uvijek solidarizirati sa svima”, otkrila je.