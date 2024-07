Barbara Kolar o vezi s Ferlinom: ‘Nema smisla podgrijavati ni sarmu kamoli potrošene osjećaje’

Autor: B.G.

Barbara Kolar i Robert Ferlin jedni su od najzanimljivijih televizijskih parova. No, ono što gledatelje zanima više od same dikcije jest njihova zanimljiva ljubavna prošlost. Naime, Barbara i Robert bili su zajedno više od pet godina, a upoznali su se tako što ju je početkom 2000-tih ugostio u svojoj emisiji na Radio Rijeci.

O svojoj vezi nikad nisu previše govorili, prije nekoliko godina imali smo ih priliku gledati zajedno u showu “Zvijezde pjevaju”, Barbaru kao voditeljicu, Roberta kao natjecatelja.

Ferlin je na kraju pobijedio, a mentor mu je bio Mario Lipovšek Battifiaca: “Barbaru ne mogu više nahvaliti. Bio sam s njom godinama, nije li to dovoljna hvala? Zezam se, naravno. Osim što fantastično izgleda, još više kod nje cijenim to što je najbolja voditeljica u Hrvata. Ima savršenu dikciju, zvonki glas. Andrej Baša jednom je prilikom rekao da je nevjerojatno koliko joj se svako slovo razumije. A toga nema. I ja sam radijski voditelj i znam da nisam tako čist”, ispričao je tada Ferlin za Story.

‘Probala si Ferlina, sad probaj albina’

Komentirao je i njihovu zezanciju na pozornici: “Dugo se nismo sreli do prve emisije, pozdravili smo se i sve je bilo okej. Da bi drugi dan na nekom portalu počela priča što je ona njemu rekla, kako je to izgledalo itd. Mariju se to svidjelo, pa je u jednoj emisiji provalio: “Probala si Ferlina, sad probaj albina.” Mislim da mu je odgovorila: “Nemoj ti nama kvariti naš PR.” Mi smo to doživjeli kao šalu. I bolje je da su ljudi u zdravim odnosima nego neke svađe, zamjeranja, tučnjave. Sad su popularni Jennifer Lopez i Ben Affleck, eto ih zajedno opet nakon 20 godina, možda ljudi to žele vidjeti? Ali nema ništa između nas”, zaključio je voditelj.

O njihovom odnosu je progovorila i voditeljica: “S njim i Marijem sam, baš kao i s ostalim natjecateljima, komunicirala gotovo isključivo tijekom proba i emisija. No odrasli smo ljudi koji se nisu razišli u zloj krvi pa nema razloga sumnjati da bismo i izvan svjetala pozornice lako našli zajednički jezik za šalu i smijeh. Moram ipak priznati da mi je interes javnosti u smislu našeg eventualnog emotivnog odnosa 16 godina kasnije, iako očekivan, bio pomalo smiješan – nakon toliko vremena nema smisla podgrijavati ni sarmu, a kamoli davno potrošene osjećaje”, dodala je Barbara za Story.









Inače, voditelj s bivšom suprugom Editom ima dvoje djece, a iz druge izvanbračne veze sa Suzi Petričić kćer Piju. Pia je rođena u prosincu 2008., a brzo se počelo šuškati da Robert i Suzi imaju problema u vezi.

“Da, rodila sam curicu i nazvala je Pia. Sada sam na roditeljskom dopustu i uživam u svojem djetetu, a to što vas zanima jesam li u vezi s Robertom Ferlinom, doista vam nemam namjeru komentirati, jer je to moj privatni život i moja intima na koju samo ja imam pravo, tako da uopće nemam potrebu to podijeliti s vama”, rekla je Suzi, tadašnja ravnateljica Parka prirode Učka.