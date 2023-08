Banjalučanin koji je svojedobno imao hit o kokainu ima tri diplome, od kojih jednu s teologije

Autor: B.G.

Mnoge je estradnjake karijera toliko zaokupila da su nerijetko morali pauzirati svoje obrazovanje. Neki su od njih ostali samo na osnovnoj školi, no postoje i oni koje slava nije spriječila u naumu da završe fakultet. Nekolicina njih završila je dva fakulteta, a rijetki čak tri.

Jedan od rijetkih glazbenika koji je završio čak tri fakulteta je, na opće iznenađenje svih, DJ Krmak.

DJ Krmak ili – pravim imenom – Goran Žižak, svojim je neobičnim izgledom i još neobičnijim hitovima, od svoje prve pojave na sceni, intrigirao javnost.





Javnost je šokirala i činjenica da je Goran, uz hitove kao što su “Eros Bosančeros”, “Cijelo selo šmrče bijelo”, “Šumaher” i “Papagaj” vlasnik i čak tri fakultetske diplome. DJ Krmak je završio Filozofski fakultet, Pravni, a ima i diplomu s teologije.

Ekscentrik kakvog nigdje nema

DJ Krmak je dugi niz godina ostao vjeran i svom neobičnom stylingu.

“Uglavnom nabavim ja to u raznim da ne kažem i državama i buticima. Ne razmišljam jel to 3 eura, 30 eura, 300 eura jer meni ako paše za posao koji radim, ja to sve kupim i doviđenja. Ja sam tad na području ex Jugoslavije napravio nešto što nikad nije bilo”, priznao je u jednom intervjuu.

View this post on Instagram





A post shared by Goran Zizak (@djkrmakoffizial)

Ne bi postao slavan da nije Novkovića

Žižak je jednom prilikom otkrio da nikada ne bi ni postao slavan da ga nije odbio Đorđe Novković.









“Kažem ja njemu: ‘Imam novaca i htio bih uložiti u svoju karijeru. Vaše je samo da mi napravite te pjesme’, a kaže on: ‘Dečko ne radimo mi to tako u Zagrebu, ne može to tako. Mi novac ne uzimamo nego ti uradi jedan singl i mi ćemo sami procijeniti je li to produktivno. Ako je, onda ćemo stati iza leđa i da radimo kako treba. To što ti hoćeš novac to možeš otić u Beograd, tamo će ti uzet bez problema”, prisjetio se DJ Krmak.

I upravo je to i napravio – otišao je u Beograd gdje je našao tim glazbenika koji mu potpisuju hitove “Eros Bosančeros”, “Šumaher”, “Vještica” i “Papagaj”.

Iako je uspio u regiji, rodna Banja Luka nikada ga nije prihvatila.