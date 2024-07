Balkanski ‘otrov za žene’ lani je bio zabranjen u Bibinjama, a ovo ljeto ga svi vuku za rukav

Autor: G.B.

Ljeto na Jadranu tek je počelo, no već je jasno da će biti jako vruće! Za to se pobrinuo novootvoreni, ekskluzivni noćni klub “Diamond by Mint” u Malinskoj na otoku Krku, u kojem je nakon ludnice Ace Lukasa na otvorenju nastupio balkanski “otrov za žene” – Saša Kovačević.

Osim u zaraznim hitovima popularnog beogradskih glazbenika, ljubimca žena, brojna publika mogla je u ovoj vreloj ljetnoj večeri uživati u fantastičnoj energiji i emocijama u luksuznom Diamondu, klubu kojeg već sada nazivaju najraskošnijim noćnim klubom na obali.

Hit pjesme poput “Temperatura”, “Slučajno” i “Zamalo tvoj” s milijunskim pregledima na YouTube-u publika je do dugo u noć pjevala u glas s omiljenim pjevačem koji je još jednim uspješnim koncertom u Hrvatskoj potvrdio svoj status miljenika među domaćom publikom. Pritom je pokazao i impresivne mišiće po kojima je široko poznat i kojima često zapali svoje društvene mreže.

Zabranjen u Bibinjama

Lista regionalnih izvođača koji će tek zapaliti otok Krk je i više nego impresivna, a uz nastupe brojnih stranih DJ zvijezda, na Krku se već sada traži ulaznica i smještaj više!

U narednim danima slijede novi, veliki koncerti. Nataša Bekvalac, Barbara Bobak, Lepa Brena, Senidah, Tea Tairović, Saša Matić, Nikola Rokvić, Severina, Nucci, DJ Roger Sanchez, Grše, DJ David Morales, Prljavo Kazalište, Dragana Mirković, Halid Bešlić, samo su neka od velikih imena koja stižu u spektakularni klub čije je otvorenje publika čekala pune dvije godine. Kako bi opravdali povjerenje gostiju, organizatori će ovog ljeta ponuditi širok spektar nastupa kako bi se našlo ponešto za svakoga.

Podsjetimo, Saša u Hrvatskoj ima mnoštvo fanova. Iako mu je prošle godine zabranjen koncert u Bibinjama zbog ‘neslaganja mještana’, u Zagrebu je u trećem mjesecu ove godine napravio pravi show.

“Jako volim hrvatsku publiku i moram priznati da sam, svaki put kad sam nastupao u Hrvatskoj, osjećao ogromnu količinu ljubavi i najljepše energije koju sam dobivao od divne publike. Hvala joj na tome”, iskreno je istaknuo Kovačević.