Balkanska trap diva išamarana ispred kluba u kojem je trebala pjevati: Oglasio se i menadžer

Regionalna trap ikona, pjevačica Senidah, nedavno je išamarana ispred noćnog kluba u kojem je trebala nastupiti, barem ako je suditi po navodima srpskih tabloida.

Naime, srpski mediji pišu kako su pjevačicu pred sami izlazak na pozornicu izveli van da porazgovara s ljudima, koji su je čekali u autu bosanskohercegovačkih tablica.

“Senidah je došla na vrijeme i sjela u backstage. Ništa nije ukazivalo na to da će se te noći dogoditi skandal. Možda pola sata prije nego što je trebala početi pjevati, do ulaza u klub je došao jedan luksuzni automobil s bosanskim tablicama. Jedan čovjek iz tog auta otišao je do ulaza u backstage i pozvao je da odmah izađe. Ona je to i napravila i rekla ostalima da se vraća brzo, čim završi razgovor. Kad je izašla, taj čovjek ju je ošamario. Senidah se toliko zbunila da nije mogla ni reagirati. Počeo je vikati na nju da se pravi pametna i da dobro zna da ima zabranu pjevati. Pokušavala mu je nešto objasniti, ali nije mogla doći do riječi. Dva, tri puta ju je baš jako išamarao. Taj lik joj je rekao da joj je ovo posljednje upozorenje i da odmah ode reći vlasnicima kluba koji su s naših prostora da neće moći pjevati tu večer i da joj nije dobro. To je i napravila, a zatim je preplašena s njim otišla u auto”, ispričao je svjedok incidenta za srpski Kurir.





‘Odmah su napravili kaos’

Isti izvor dodaje kako je pjevačica kasnije kontaktirala ljude iz kluba i vratila im kaparu, a do famoznog sukoba je došlo jer je pjevačica organizirala koncet bez znanja odgovornih ljudi.

“Senidah je bez znanja tih ljudi na svoju ruku ugovorila taj nastup u Austriji. Oni su saznali za to i odmah su napravili kaos. Austrija je puna naših ljudi, svi su povezani i teško da se bilo što tu može sakriti. Mnogi od njih žive u ovoj zemlji i dovoljan je samo poziv da neko dođe i na svoj način riješi problem. Budući da je dio novca uzela unaprijed, poslije nekoliko dana je vratila novac i još jednom se ispričala zbog toga što su zbog nje doživjeli neugodnost kod gostiju koji su je tu večer došli slušati. Obećala je i da će prvom prilikom opet doći u taj klub i popraviti situaciju. Tu večer je umjesto nje glazbu puštao DJ, a razočaranoj publici su rekli da je Senidi iznenada pozlilo i da se ne može pojaviti na pozornici”, pišu dalje srpski mediji.







Menadžer: ‘To je izmišljotina’

O cijelom se incidentu sada oglasio i menadžer poznate glazbenice.

“U tome nema ni trunke isitne. To je prava izmišljotina i mnogi se trude Senidhu ocrniti. Mi smo uvijek s njom kad ima koncerte po Europi. Ne zastupamo je u Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini, ali u ostatku Europe da. Nije imala koncert u Austriji, a s njom se čujemo svaki dan”, rekao je slovenski menadžerski tim pjevačice za 24 sata.