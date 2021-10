BALKANCI SE SPRDAJU S PADOM FACEBOOKA! Nisu jedini: Stižu fore na Marka Zuckerberga!

Pad svih servisa i aplikacija unutar Facebook grupe iznenadio je cijeli svijet. Korisnici ne mogu pristupiti Facebooku, Instagramu, WhatsAppu, Messengeru.

Zbog toga se društvena komunikacija prebacila na manje popularne mreže, Twitter i Viber.

Naravno, šale na račun Facebooka i Marka Zuckerberga samo pristižu.

Ovo su neke od objava na Twitteru.

Facebook and Instagram users coming to

Twitter right now #serverdown #WhatsApp #Instagram #facebookwhistleblower #FacebookIsDown #Facebook #facebookcrash pic.twitter.com/g4DV0iZaQ6

— Wasif Sheikh™ (@wasifxkh) October 4, 2021