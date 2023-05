‘BALKAN’ JE SPREMAN NA ČOVJEKA POPUT MENE!’ Pobjednik Plesa sa zvijezdama otkrio što nakon showa: ‘Moj san i vizija!’

Multitalentirani Puljanin, influencer Marco Cuccurin, nakonpobjede u showu “Zvijezde pjevaju”, odnio je pobjedu i u showu “Plesa sa zvijezdama” sa svojom mentoricom Paulom.

Marco se posljednje četiri godine bavi ”influencanjem” od kojega i živi. Na društvenim mrežama prati ga više od pola milijuna ljudi, a po struci je kuhar i vizažist. Osim toga, on je glazbenik, umjetnik, koji voli pjevati, plesati i pisati pjesme.

“Samo se želim zabavljati”

Uoči samog početka showa “Ples sa zvijezdama” razgovarali smo s Marcom koji nam je tada otkrio kako je priželjkivao doći do finala showa. “Očekujem zabavu i da me kao i uvijek u umjetnosti pokreće ljubav. Volim pjevanje, ali gotovo jednako volim i ples. Cijeli život pjevam, plešem, crtam, šminkam… Volim te umjetničke vode i jako se tomu veselim. Zapravo, samo se želim zabavljati. Ako dođem do finala, super, ako dođem do pobjede super, samo da mi se na tom putu ne dogodi da mi ponestane zabave”, govorio je Marco.





“Na toj prilici ću zauvijek biti zahvalan”

Marco se tada osvrnuo i na show “Zvijezde pjevaju” koje je poprilično utjecalo na njegovu karijeru. “Super. Dobio sam više starije publike, dobio sam kontakte nekih utjecajnih glazbenih producenata i ono najbitnije, dobio sam priliku od naroda, ljudi i svojih pratitelja da mogu pjevati i da mogu postati pjevač, da me ljudi shvate ozbiljno u namjeri da postanem glazbenik i na toj prilici ću zaista zauvijek biti zahvalan.”

“Ne nadaš se ničemu, ti nisam očekivao”

Osim utjecaja na karijeru, show je utjecao i na njegovu obitelj. Ranije je govorio o pomirbi s djedom, a dogodila se i pomirba s ocem čemu se nije ni u snu nadap.

“Ne nadaš se ničemu, a kamoli nekakvim pomirbama. Ja sam netko tko, kad uđe u projekt, uđe nekako spontano, a i znamo svi da su očekivanja zapravo ono što te razočara. Mislio sam da će to utjecati na moju glazbenu karijeru, ali da će povezati moju obitelj, to nisam očekivao. Moram istaknuti koliko je tata iz dana u dan sve ponosniji i ponosniji na sve što radim i što postižem. Imati njegovu podršku, koju u djetinjstvu nikad nisam imao, prekrasno je!” rekao je influencer.

Marco je tada istaknuo i kako se iznenadio podrškom koju je dobio od javnosti. “Nisam očekivao ovoliku podršku javnosti, ali sam zahvalan i sretan. Srce mi je kao kuća kad vidim da je javnost na ovom “balkanskom području” spremna na čovjeka poput mene, koji ni po čemu nije drugačiji. Prekrasan je osjećaj vidjeti da mijenjamo stvari zajedno i da ljudima dajemo šansu da budu svoji. Na tome ću zaista svakoga dana biti zahvalan jer legnem sretan sa saznanjem da još imam i podršku.

“Nije puni ljudi znalo za mene, znalo je mojih pola milijuna”

“Zaista je točno, nije puno ljudi znalo za mene. Znalo je mojih pola milijuna ljudi, koji vrlo vjerojatno ne prate nužno televiziju, nego društvene mreže. Lijep je osjećaj i nije se to dogodilo preko noći, već iz tjedna u tjedan. Mia i ja smo davali sto posto od sebe u to i mislim da je zapravo to što je isplivalo u konačnici i meni pomoglo da se javnosti predstavim u širem svjetlu. Smatram da show može pomoći, ali ako ti ne znaš kako i što učiniti, onda ni show nije dovoljan. Mnogi ljudi prođu kroz showove, ali budu zaboravljeni. Da bi se ostavio nekakav trag, treba imati petlje, treba imati hrabrosti, a ja mislim da je imam i nadam se da će se to vidjeti i u “Plesu sa zvijezdama”, komentirao je Marco.

“Plan? Ne treba puno govoriti, nego raditi”

Za kraj nam je otkrio i što sve još ima u planu i nakon showa “Ples sa zvijezdama”.









“U ovoj godini je plan završiti kuću i useliti se nakon showa “Ples sa zvijezdama”. Kad smo kod ljubimca, volio bih uzeti još jednog francuskog buldoga. U planu mi je izbacivanje prve ozbiljne i prave pjesme, za koju se nadam da ćete je imati prilike slušati u svim radijskim eterima. Plan je i pripremati se za Doru, vježbati i napredovati vokalno. Ma puno je tu planova i želja, ali ne treba puno govoriti, nego raditi. Nadam se da ćemo imati još prilike razgovarati o tome kada svi ti planovi budu u realizaciji. “, otkrio nam je Marco te dodao kako su je pozornica Eurosonga njegova velika neostvarena želja.

“Dora i pozornica Eurosonga. Smatram da moja autentičnost i iskrenost može donijeti nešto novo na hrvatsku glazbenu scenu i samo bih volio da mi ljudi daju priliku da pokušam i da pokušamo zajedno učiniti nešto novo što zapravo sve druge države na Eurosongu rade odavno, ali ovdje nitko još nije imao petlju to učiniti. Nadam se da ćete uskoro imati priliku vidjeti što je točno taj moj san i vizija”, zaključio je Marco Cuccurin.