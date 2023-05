BALAŠEVIĆEVA UDOVICA OTKRILA DETALJE POSLJEDNJEG SUSRETA: ‘Kao da nema rastanka. Samo je pružio ruku’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Udovica preminulog Đorđa Balaševića, Olivera Balašević, gostovala je u emisiji Agape u kojoj se prisjetila posljednjih trenutaka suprugovog života i njihovog posljednjeg susreta.

Posljednji susret Olivera je usporedila s počecima njihove ljubavne veze, kad je Đorđe njoj dolazio pod prozor studentskog doma. Naime, njihov posljednji susret dogodio se za vrijeme kada je Đorđe ležao u bolnici zbog zaraze koronavirusom, a kako mu nije smjela doći u posjetu, vidjeli su se preko prozora.

“Smatram da je zauvijek ostavio jedan prozor…”

“On je dolazio pod prozor mog studentskog doma. Imali smo naš zvižduk i ja bih znala da je on stigao. Trčala bih brže-bolje dolje nadajući se da će ti trenuci biti puni smijeha, originalno duhovitih zapažanja i šetnje”, započela je Olivera.





“Nažalost, kada je bio primljen u bolnicu, na infektivni odjel nije bio dopušten pristup. I onda sam obilazeći oko zgrade naišla na jednu poznanicu i pitala sam je zna li otprilike gdje je njegova soba i gdje je njegov prozor. Rekla mi je da je u prizemlju i odvela me iza zgrade. I naravno da smo se vidjeli. Samo je pružio ruku i pozdravio me na identičan način, kao da ništa tu nema fatalno. Da nema rastanka. I tako je ta naša priča s prozorima…Smatram da je zauvijek ostavio jedan prozor preko kojeg komuniciramo i dan-danas. Ja sam mu mahala i pokazivala da bude jak i čvrst. Pozivala ga, kao što je on mene zvao da izađem iz studenjaka…Za njega bi to sigurno bila neka nova pjesma kojom bi rasplakao prvo mene pa onda i generacije i generacije”, zaključila je Olivera.

Njihova kći Jelena Beba Balašević isto se nedavno prisjetila pokojnog oca i trenutka kada je primila poziv novinarke koja joj je zapravo rekla da je njen otac preminuo.

“Zvonio mi je telefon i javio se jedan potpuno neempatičan, prost glas ženski neke osobe koju ja ne poznajem: Dobar dan mi smo sad dobili informaciju iz bolnice da je Vaš otac umro, je l’ mi možete samo potvrditi, jer ja ne bih nešto pisala pa da poslije moram demantirati. Ja sam šokirana bila, ja sam spustila slušalicu, jer ja čekam neku vijest iz bolnice, ja ne znam što se dešava, novinari znaju”, rekla je za IN Magazin.

Prokomentirala je i priče o majci Oliveri, za koju su neki nagađali da je promijenila prezime. ”Olivera Balašević promijenila prezime. Napljuvali, nemoralna, ovakva, onakva jer je promijenila prezime koje naravno nije promijenila. To što rade mojoj porodici, saznala sam između ostalog i zašto iako nisam morala da čujem, mogla sam samo nagađati. Nisu dobili ekskluzivu sa sahrane” zaključila je.