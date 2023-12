Baladu o Pišonji i Žugi svi su čuli barem jednom u životu, no malo ljudi zna o čemu ona govori

Autor: Barbara Grgić

Koncertom na zagrebačkoj Šalati, Zabranjeno pušenje obilježit će 40 godina od objave njihovog prvog albuma „Das ist Walter“. „Zenica Blues“, „Selena, vrati se, Selena”, „Anarhija All Over Baščaršija”, „Šeki is on the Road Again” i ostali vječni hitovi, nastali su samo na tom prvom albumu koji je posveta Walteru. (Walter je ilegalac iz 2. svjetskog rata, simbol otpora fašistima koji je poginuo 1945. godine na Dan oslobođenja Sarajeva).

Svojim revolucionarnim pogledom i idejama, Zabranjeno pušenje još su davne 1980.godine, unijeli novu energiju i pravac u glazbu, ali i u društvo. Od tada do danas, nakon dvanaest studijskih i šest live-kompilacijskih albuma, održavaju nivo kvalitete i energije istim, ako ne i boljim nego na početku.





‘Svjetla Sarajeva’

Kao kruna njihovom stvaralaštvu i radu, međusobnim vezama te vezom sa Sarajevom, točnije Skenderijom, 2022.godine nastao je film „Svjetla Sarajeva“, u režiji Srđana Perkića. Film, za koji je Davor Sučić napisao scenarij, ove je godine osvojio nagradu “Audience Award” za najbolji dokumentarni film na 18. South East European Film Festivalu u Los Angelesu, kao i na još šest drugih festivala.

Na velikom open air koncertu, 7.6. na Šalati, očekuje nas pravi spektakl i pokoje iznenađenje! Zabranjeno pušenje provest će nas kroz najbolje od najboljeg. Tako će se na listi uz Waltera, sigurno naći omiljeni nam i dobro poznati likovi poput Pišonje i Žuge, Fikrete, Guzonjinog sina, Ibre, Halida i djevojčica kojima miriše koža.

‘Balada o Pišonji i Žugi’

Pjesma “Balada o Pišonji i Žugi” govori o dvojici tinejdžera iz Sarajeva, koji su oteli autobus gradskog prijevoznika i s njim krenuli na more U tome ih je spriječila policija postavivši barikadu koja je zaustavila autobus. Pjesma je brzo postala veliki hit i do današnjih dana je rado slušaju sve generacije.









Likovi iz pjesme su zaista postojali! Bili su to klinci autsajderi iz sarajevskog naselja Koševo, Jasmin Nišić (nadimak Pišonja) i Predrag Žustrić (nadimak Žuga), a događaj koji je opjevan u pjesmi se zaista zbio u ljeto 1981.godine, kada je Jasmin imao 15, a Predrag 17 godina.